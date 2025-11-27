CANAL RCN
Deportes

Gol colombiano en la Europa League: el 'Cucho' Hernández volvió a marcar con Betis

El ‘Cucho’ Hernández volvió a marcar en Europa y salvó al Betis en un duelo complicado ante el Utrecht.

Gol 'Cucho' Hernández Betis
Foto: captura de pantalla.

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
06:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El gol de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en la Europa League volvió a poner el nombre del colombiano en el centro de la actualidad futbolera en España.

Neyser Villarreal arribó a Belo Horizonte: sus primeras palabras tras salir de Millonarios
RELACIONADO

Neyser Villarreal arribó a Belo Horizonte: sus primeras palabras tras salir de Millonarios

El delantero, que aterrizó en el Betis a comienzos de 2025, continúa consolidándose como una de las apuestas más destacadas del proyecto deportivo del club y, una vez más, respondió con una actuación determinante en el torneo internacional.

¿Cómo fue el gol del 'Cucho' Hernández en el triunfo del Betis?

El compromiso frente al Utrecht y el colombiano terminó siendo una prueba de carácter para el Betis, que necesitaba sumar de a tres para mantenerse dentro de los puestos que dan acceso directo a los octavos de final. En medio de un partido trabado y con un rival neerlandés más incómodo de lo previsto, Hernández fue quien abrió la puerta del triunfo.

La anotación llegó en un momento clave, cuando los locales empezaban a perder profundidad. Tras un desborde por la banda derecha, un centro preciso terminó encontrando al atacante pereirano, que apareció solo en el área para cerrar la jugada con un cabezazo al poste derecho. Su festejo, dedicado a su esposa embarazada, se robó los aplausos del estadio.

Jhon Durán se salió de control: ¡Expulsión en la Europa League por cabezazo al rival!
RELACIONADO

Jhon Durán se salió de control: ¡Expulsión en la Europa League por cabezazo al rival!

El impulso del gol permitió que los andaluces crecieran en el trámite. Aunque el Utrecht descontó poco después, el Betis logró sostener la diferencia pese a la presión constante de la visita.

¿Qué significa este gol para el colombiano?

El nivel sostenido de Hernández no solo fortalece sus opciones en el Betis, sino que también lo vuelve a poner en la órbita de la Selección Colombia en un momento clave del ciclo competitivo.

Mientras otros delanteros cafeteros atraviesan jornadas complejas en Europa, el Cucho suma actuaciones que respaldan su candidatura para futuras convocatorias.

Santa Fe confirmó dura lesión de Santiago Mosquera: ¿Así se va del 'león'?
RELACIONADO

Santa Fe confirmó dura lesión de Santiago Mosquera: ¿Así se va del 'león'?

Con este triunfo, Betis llegó a 11 puntos y se mantiene invicto en el certamen europeo. El equipo se coloca a un solo punto del líder Olympique de Lyon y encara las tres jornadas restantes con la confianza de depender de sí mismo para asegurar su presencia en los octavos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Batalla campal en la final Sub-13 entre Nacional y Estudiantil: pelea en la cancha y tribuna

Jhon Durán

Jhon Durán se salió de control: ¡Expulsión en la Europa League por cabezazo al rival!

Independiente Santa Fe

Santa Fe confirmó dura lesión de Santiago Mosquera: ¿Así se va del 'león'?

Otras Noticias

Gustavo Petro

“No encontraron ni un peso”: presidente Petro reaccionó a la sanción de su campaña por el CNE

Horas después de que el CNE sancionara por violación de topes la campaña ‘Petro presidente’, el mandatario rechazó la decisión.

Venezuela

IATA pide a Venezuela reconsiderar revocación de permisos a seis aerolíneas internacionales

En un comunicado, la IATA señaló que las aerolíneas “han priorizado la protección de los pasajeros y de sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado”.

Ciberseguridad

¡Mucho cuidado! Estas son las estafas más comunes durante el Black Friday

Viral

Sara Corrales enternece al revelar la primera ecografía de su bebé: ¿cuándo nacerá?

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos