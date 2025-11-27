Gol colombiano en la Europa League: el 'Cucho' Hernández volvió a marcar con Betis

El gol de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en la Europa League volvió a poner el nombre del colombiano en el centro de la actualidad futbolera en España.

El delantero, que aterrizó en el Betis a comienzos de 2025, continúa consolidándose como una de las apuestas más destacadas del proyecto deportivo del club y, una vez más, respondió con una actuación determinante en el torneo internacional.

¿Cómo fue el gol del 'Cucho' Hernández en el triunfo del Betis?

El compromiso frente al Utrecht y el colombiano terminó siendo una prueba de carácter para el Betis, que necesitaba sumar de a tres para mantenerse dentro de los puestos que dan acceso directo a los octavos de final. En medio de un partido trabado y con un rival neerlandés más incómodo de lo previsto, Hernández fue quien abrió la puerta del triunfo.

La anotación llegó en un momento clave, cuando los locales empezaban a perder profundidad. Tras un desborde por la banda derecha, un centro preciso terminó encontrando al atacante pereirano, que apareció solo en el área para cerrar la jugada con un cabezazo al poste derecho. Su festejo, dedicado a su esposa embarazada, se robó los aplausos del estadio.

El impulso del gol permitió que los andaluces crecieran en el trámite. Aunque el Utrecht descontó poco después, el Betis logró sostener la diferencia pese a la presión constante de la visita.

¿Qué significa este gol para el colombiano?

El nivel sostenido de Hernández no solo fortalece sus opciones en el Betis, sino que también lo vuelve a poner en la órbita de la Selección Colombia en un momento clave del ciclo competitivo.

Mientras otros delanteros cafeteros atraviesan jornadas complejas en Europa, el Cucho suma actuaciones que respaldan su candidatura para futuras convocatorias.

Con este triunfo, Betis llegó a 11 puntos y se mantiene invicto en el certamen europeo. El equipo se coloca a un solo punto del líder Olympique de Lyon y encara las tres jornadas restantes con la confianza de depender de sí mismo para asegurar su presencia en los octavos.