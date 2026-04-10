Cierre total de la vía al Llano este viernes por carrera ciclística: ¿hasta qué hora irá?

Desde la 6:30 de la mañana estará completamente cerrada la vía Bogotá- Villavicencio, debido a una carrera ciclística que se llevará a cabo con motivo de los 186 años de Villavicencio.

Dese el km 0, sector Uval, en la salida de Bogotá, y hasta la capital del Meta, al menos 17.000 ciclistas se integrarán a esta travesía que busca rendir homenaje a Villavicencio.

Debido a los cierres, las autoridades recomiendan a los conductores tener paciencia y planear su viaje bien para evitar contratiempos.

Los puntos clave de la carrera por la vía al Llano

Esta travesía ciclística se realiza cada año por estas fechas, con motivo del aniversario de Villavicencio.

La salida de los deportistas se tenía prevista desde el sector Uval, antes del túnel de Boquerón, en donde fue convocado el encuentro. De allí, se enrutarán para descender los 86 kilómetros hasta el Parque Los Fundadores, en donde se llevarán a cabo diversas actividades.

¿A qué hora vuelven a abrir la vía?

Autoridades advierten que, aunque la hora de apertura del corredor vial está prevista para las 2 de la tarde, esta podría variar si ocurre alguna eventualidad.

El mayor Andrés Mosquera, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Meta, indicó que esperan ir abriendo paulatinamente la vía a media que avanza el evento deportivo.

Además, para no generar traumatismos en los municipios aledaños, se instalaron controles de movilidad para permitir el paso vehicular a media que avanzan los ciclistas.