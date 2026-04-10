CANAL RCN
Colombia Video

Cierre total de la vía al Llano este viernes por carrera ciclística: ¿hasta qué hora irá?

Desde las 6:30 de la mañana de este viernes 10 de abril se encuentra completamente cerrada la vía Bogotá- Villavicencio.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
08:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde la 6:30 de la mañana estará completamente cerrada la vía Bogotá- Villavicencio, debido a una carrera ciclística que se llevará a cabo con motivo de los 186 años de Villavicencio.

Avenida 40 de Villavicencio colapsó y se abrió un impresionante hueco: hay cierre total
RELACIONADO

Avenida 40 de Villavicencio colapsó y se abrió un impresionante hueco: hay cierre total

Dese el km 0, sector Uval, en la salida de Bogotá, y hasta la capital del Meta, al menos 17.000 ciclistas se integrarán a esta travesía que busca rendir homenaje a Villavicencio.

Debido a los cierres, las autoridades recomiendan a los conductores tener paciencia y planear su viaje bien para evitar contratiempos.

Los puntos clave de la carrera por la vía al Llano

Esta travesía ciclística se realiza cada año por estas fechas, con motivo del aniversario de Villavicencio.

VIDEO | Bombas, choques y taxistas heridos tras violento enfrentamiento con el Esmad en El Dorado
RELACIONADO

VIDEO | Bombas, choques y taxistas heridos tras violento enfrentamiento con el Esmad en El Dorado

La salida de los deportistas se tenía prevista desde el sector Uval, antes del túnel de Boquerón, en donde fue convocado el encuentro. De allí, se enrutarán para descender los 86 kilómetros hasta el Parque Los Fundadores, en donde se llevarán a cabo diversas actividades.

¿A qué hora vuelven a abrir la vía?

Autoridades advierten que, aunque la hora de apertura del corredor vial está prevista para las 2 de la tarde, esta podría variar si ocurre alguna eventualidad.

El mayor Andrés Mosquera, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Meta, indicó que esperan ir abriendo paulatinamente la vía a media que avanza el evento deportivo.

Suspenden temporalmente las operaciones en el Aeropuerto Internacional Palonegro: esto se sabe
RELACIONADO

Suspenden temporalmente las operaciones en el Aeropuerto Internacional Palonegro: esto se sabe

Además, para no generar traumatismos en los municipios aledaños, se instalaron controles de movilidad para permitir el paso vehicular a media que avanzan los ciclistas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecopetrol

La JEP constató que empresa contratista de Ecopetrol no tiene investigaciones por paramilitarismo

Inseguridad en Bogotá

Cámaras lo delataron en plena Séptima: así cayó el ladrón que intentó robar a un estudiante en Chapinero

Bucaramanga

Continúan las restricciones operativas en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga por bloqueos

Otras Noticias

Fútbol internacional

Futbolista sufrió un accidente cerebrovascular en la previa de un partido: este es su estado de salud

El jugador fue trasladado a un centro hospitalario y el club proporcionó detalles de su estado de salud.

Nasa

¿Cuánto se gana al año un astronauta de la NASA? Destapan la cifra exacta

En pocas horas, retornará la tripulación de la misión Artemis II después de 10 días.

Nasa

“El futuro de la humanidad está en el espacio”: presidente de la Asociación Espacial de Colombia sobre el regreso de Artemis II

La casa de los famosos

Alejandro Estrada rompió el silencio tras la expulsión de Eidevin López en La Casa de los Famosos Colombia: esto dijo

Medicamentos

MinSalud afirma que no hay desabastecimiento de medicamentos para tratamientos de salud mental