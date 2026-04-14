Así están los salarios en Venezuela con Delcy Rodríguez: protestas y qué está pasando

La situación de los salarios en Venezuela volvió a encender las calles y el debate público. En medio de una creciente inconformidad social, miles de trabajadores se movilizaron en Caracas y otras regiones del país para exigir ingresos dignos, evidenciando la profundidad de una crisis que se arrastra desde hace años.

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El pasado 9 de abril, miles de manifestantes protestaron en Caracas, en simultáneo con movilizaciones en al menos 14 estados, reflejando el alcance nacional del malestar laboral . Las protestas ocurrieron un día después de que Delcy Rodríguez anunciara un “aumento responsable”, sin detallar cifras exactas y montos concretos

¿Cómo están los salarios en Venezuela en 2026?

El salario base permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares, lo que equivale a apenas unos 30 centavos de dólar y 995 pesos colombianos.

Esta situación ha generado una pérdida significativa del poder adquisitivo, agravada por una inflación que ha superado el 600 % anual en algunos periodos recientes.

Además, el costo de la canasta alimentaria familiar supera los 600 dólares mensuales, lo que significa que el ingreso promedio de los trabajadores no cubre sus necesidades básicas. Esta brecha explica el aumento de las protestas y el reclamo por una reforma estructural del sistema.

¿Por qué hay protestas por salarios en Venezuela?

El descontento no solo responde a los bajos ingresos, sino también a la forma en que se ha configurado el esquema salarial.

Desde 2022, el Gobierno sustituyó los aumentos del salario base por bonos, una estrategia que, según sindicatos, ha debilitado la protección laboral a largo plazo .

A esto se suma lo que expertos denominan el “aplanamiento salarial”, donde trabajadores con distintos niveles de responsabilidad reciben ingresos similares, reduciendo incentivos y afectando la productividad.

Las protestas recientes también estuvieron marcadas por denuncias de represión, detenciones y agresiones a periodistas durante las movilizaciones en Caracas . Pese a ello, los gremios han advertido que continuarán en las calles hasta obtener respuestas concretas.