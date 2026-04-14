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Jesurún da su postura sobre Néstor Lorenzo en la Selección Colombia y su futuro tras el Mundial 2026

Ramón Jesurún habló sobre el futuro de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Conozca qué dijo sobre su continuidad rumbo al Mundial 2026.

Nestor Lorenzo Selección Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 14 de 2026
11:22 a. m.
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El futuro del técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ha sido tema de debate en las últimas semanas. A pesar de haber clasificado al equipo al Mundial de 2026, los recientes resultados en amistosos y rumores desde el exterior han generado dudas sobre su continuidad tras la cita orbital.

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En medio de ese panorama, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, salió al paso de las especulaciones y dejó clara la postura oficial del organismo.

“Estamos muy contentos”: respaldo de la Federación

Durante una breve atención a medios, Jesurún fue enfático al referirse al presente del entrenador. “¿Quién cuestiona el futuro de Lorenzo? ¿por qué? Es el técnico en propiedad de la Selección y estamos muy contentos con él”, aseguró el directivo, dejando ver el respaldo que mantiene la Federación.

El dirigente también se refirió a una posible renovación del contrato, aunque sin apresurarse: “Ya miraremos, no apresuran los tiempos, calmita”. Con estas palabras, dejó claro que no hay decisiones inmediatas, pero tampoco una preocupación interna por el proceso.

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Lorenzo, quien asumió el cargo en 2022, ha dirigido 44 partidos, con un balance de 26 victorias, 11 empates y 7 derrotas. Entre sus logros más destacados están la clasificación al Mundial y el subtítulo de la Copa América.

El Mundial 2026, clave para el futuro de Néstor Lorenzo

Más allá del respaldo actual, todo apunta a que el futuro del entrenador dependerá de lo que ocurra en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

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Las dudas han surgido no solo por los resultados recientes como derrotas ante Croacia y Francia, sino también por versiones sobre un supuesto interés de clubes como Boca Juniors. Sin embargo, desde la Federación el mensaje es de tranquilidad.

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