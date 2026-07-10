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"Sé que estoy tomando la decisión correcta": primeras palabras de Messi después de su despedida

Lionel Messi no esperó y envió un emotivo mensaje a todos sus seguidores horas después de haber vestido la camiseta 'albiceleste' por última vez.

Carta de Messi tras su partido de despedida.
Foto: Lionel Messi

Noticias RCN

octubre 07 de 2026
02:58 p. m.
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No se han cumplido aún 24 horas desde que Lionel Messi vistió por última vez la camiseta de la Selección Argentina y el astro argentino ya expresó sus sentimientos después de una jornada histórica que estuvo marcada por la emotividad de sus compañeros de selección y los más de 85 mil espectadores que estuvieron presentes en el estadio Monumental.

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En su último partido con la 'albiceleste', Messi anotó el 3-0 definitivo de su equipo en el partido vs. Benín desde el punto penal, sumando uno más a su lista, que lo deja como el máximo goleador histórico de la Selección Argentina.

Finalizado el encuentro, Messi fue homenajeado con algunas presentaciones musicales y una serie de imágenes proyectadas con drones en el cielo de Buenos Aires.

Primeras palabras de Messi tras su despedida

A través de su cuenta de Instagram y con un carrusel de fotografías de su última noche como jugador de selección, Lionel escribió unas emotivas palabras para terminar con una etapa que marcará un antes y un después en la historia del fútbol argentino.

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca", escribió el '10' y continuó agradeciendo a su familia, amigos, compañeros y clubes de los que hizo parte por permitirle representar a su país siempre que fue necesario.

También aprovechó para dedicarle unas palabras a Diego Armando Maradona, quien fue siempre uno de sus referentes y con quien alcanzó a compartir algunos momentos en la selección mayor; "No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", expresó Messi.

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Jugadores de Benín le obsequiaron una estatuilla tradicional

Una de las escenas curiosas de la jornada se vivió durante el saludo protocolar de capitanes antes del pitazo inicial, cuando el capitán de la selección de Benín, Sessi D'Almeida, le obsequió a Messi una estatuilla tradicional que representa parte de la cultura africana junto con una rosa y una carta dedicada exclusivamente al capitán argentino.

Además, durante toda la ceremonia final, los jugadores africanos permanecieron en el campo de juego demostrando su admiración y respeto hacia Lionel Messi.

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