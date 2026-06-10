¡Histórica! Así fue la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina con gol incluido del '10'

La Selección Argentina enfrenta a su similar de Benín por la triple fecha FIFA en un partido que marcará la despedida oficial de Lionel Messi de la selección mayor; el estadio Monumental de Núñez, con más de 85 mil espectadores, vivirá una de las noches más emotivas en la historia del fútbol argentino.

En el último partido internacional de uno de los mejores jugadores de la historia, el entrenador Lionel Scaloni definió para el equipo titular a la mayoría de jugadores que hicieron parte del último Mundial en 2026 y que, además, lograron alzar el trofeo de campeones en el Mundial de Qatar 2022, como parte del homenaje a Lionel Messi.

El entrenador argentino se mostró muy emocionado por la despedida de su capitán y no logró aguantar las lágrimas durante el himno nacional, que también terminó con el llanto del homenajeado.

Gol de Messi en su despedida

Uno de los momentos más esperados de la noche sería en el que Messi anotara uno de los goles del partido y que llegaría al minuto 70 después de aprovechar un penal decretado por el juez central tras una falta que le cometieron al defensor Agustín Giay, que el '10' concretó con un potente remate a la mitad del arco.

Argentina terminaría ganando el encuentro 3-0 con goles de Nicolás Otamendi y Nico Paz y dos asistencias del protagonista de la noche, que no dejó de recibir aplausos por parte de todo el público, incluida su familia, que estaba ubicada en uno de los palcos del Monumental.

Minuto de aplausos por el '10'

A los 10 minutos de iniciado, se detuvo el juego para que todo el estadio, junto con los jugadores del equipo rival, aplaudieran a Lionel Messi en su último partido con la camiseta 'albiceleste' y el emotivo momento estuvo acompañado por el lanzamiento de pirotecnia para hacerlo más espectacular.