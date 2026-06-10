CANAL RCN
Deportes

¡Histórica! Así fue la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina con gol incluido del '10'

El máximo goleador de la historia de la Selección Argentina se retira después de más de 20 años de trayectoria con la camiseta 'albiceleste'.

Así fue la despedida de Messi de Argentina.
Foto: Selección Argentina

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
08:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Argentina enfrenta a su similar de Benín por la triple fecha FIFA en un partido que marcará la despedida oficial de Lionel Messi de la selección mayor; el estadio Monumental de Núñez, con más de 85 mil espectadores, vivirá una de las noches más emotivas en la historia del fútbol argentino.

"Gracias por hacerme amar aún más el fútbol": Neymar a Messi por su despedida de la selección
RELACIONADO

"Gracias por hacerme amar aún más el fútbol": Neymar a Messi por su despedida de la selección

En el último partido internacional de uno de los mejores jugadores de la historia, el entrenador Lionel Scaloni definió para el equipo titular a la mayoría de jugadores que hicieron parte del último Mundial en 2026 y que, además, lograron alzar el trofeo de campeones en el Mundial de Qatar 2022, como parte del homenaje a Lionel Messi.

El entrenador argentino se mostró muy emocionado por la despedida de su capitán y no logró aguantar las lágrimas durante el himno nacional, que también terminó con el llanto del homenajeado.

Gol de Messi en su despedida

Uno de los momentos más esperados de la noche sería en el que Messi anotara uno de los goles del partido y que llegaría al minuto 70 después de aprovechar un penal decretado por el juez central tras una falta que le cometieron al defensor Agustín Giay, que el '10' concretó con un potente remate a la mitad del arco.

Argentina terminaría ganando el encuentro 3-0 con goles de Nicolás Otamendi y Nico Paz y dos asistencias del protagonista de la noche, que no dejó de recibir aplausos por parte de todo el público, incluida su familia, que estaba ubicada en uno de los palcos del Monumental.

VIDEO | Lionel Messi no aguantó las lagrimas durante el recorrido a su despedida en el estadio Monumental
RELACIONADO

VIDEO | Lionel Messi no aguantó las lagrimas durante el recorrido a su despedida en el estadio Monumental

 

Minuto de aplausos por el '10'

A los 10 minutos de iniciado, se detuvo el juego para que todo el estadio, junto con los jugadores del equipo rival, aplaudieran a Lionel Messi en su último partido con la camiseta 'albiceleste' y el emotivo momento estuvo acompañado por el lanzamiento de pirotecnia para hacerlo más espectacular.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¡Golazo de Samuel Velásquez! Colombia vence a Perú con un misil

Lionel Messi

"Gracias por hacerme amar aún más el fútbol": Neymar a Messi por su despedida de la selección

Lionel Messi

VIDEO | Lionel Messi no aguantó las lagrimas durante el recorrido a su despedida en el estadio Monumental

Otras Noticias

Estados Unidos

Reaccionó y habló Christa Pike, la reclusa que sobrevivió a dos inyecciones letales para su ejecución

La mujer permanece esposada y en cama, recibiendo atención médica tras sobrevivir a un doble intento de ejecución.

Servicios públicos

Falla eléctrica en Cundinamarca generará cortes e intermitencia en el servicio del agua en barrios de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá informó sobre el daño en la planta de tratamiento de agua que afectará a decenas de barrios.

Viral

¿Quién es ‘La Mijita’? La influencer vinculada a Camilo Cifuentes

Comercio

Así son las 10 tiendas D1 que cambiaron su tradicional diseño

Cuidado personal

Día mundial de la alopecia: ¿cuáles son las causas más comunes detrás de la pérdida de cabello?