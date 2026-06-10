"Gracias por hacerme amar aún más el fútbol": Neymar a Messi por su despedida de la selección

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ha despertado la emoción de muchos de sus fanáticos en todo el mundo, incluidos jugadores de fútbol que compartieron equipo con el astro argentino. Los primeros en manifestarse fueron sus propios compañeros de la selección, que con fotos y cartas le demostraron su cariño.

Fuera de la Selección Argentina, Messi también ha construido una amistad con otros importantes jugadores a nivel mundial gracias a su paso por el Barcelona, donde es uno de los máximos ídolos de la historia, y el PSG, equipo con el que compartió junto a figuras como Kylian Mbappé o Neymar Jr.; fue justamente el brasileño el que le dedicó unas sentidas palabras en sus redes sociales a raíz de su retiro internacional.

Palabras de Neymar a Messi por su despedida

"Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años", escribió Neymar Jr. junto con algunas fotos de ambos jugadores en su red social, Instagram, y añadió: "No es solo Argentina la que te agradece, el mundo agradece por todo lo que hiciste por el fútbol".

Durante cuatro temporadas, y junto al delantero uruguayo Luis Suárez, Neymar y Messi conformaron uno de los tridentes ofensivos más importantes del fútbol y marcaron una época en el Barcelona FC, consiguiendo varios títulos a nivel local e internacional.

En el club francés, PSG, compartieron durante dos temporadas y también conformaron un temible ataque junto al delantero Kylian Mbappé.

"Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado", finalizó el jugador brasilero recordando los enfrentamientos que tuvieron cada uno representando a su selección.

Emotiva jornada para Lionel Messi

Además de los mensajes que ha recibido en redes, Messi vivirá una jornada especial gracias al homenaje por parte de sus compañeros junto con la Asociación Argentina de Fútbol en cabeza del presidente 'Chiqui' Tapia, quien tiene una cercana relación con el capitán argentino.