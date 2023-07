La casa de René Higuita que tiene problemas con el Estado hace 30 años por Pablo Escobar

René Higuita, uno de los arqueros más queridos y recordados de la historia del fútbol colombiano gracias a sus actuaciones en la Selección Colombia y Atlético Nacional, volvió a revivir la polémica respecto a su antigua vivienda en Medellín, la cual pertenece actualmente a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), debido a un supuesto relacionamiento con el narcotraficante asesinado Pablo Escobar.

La Fiscalía señala que dicha vivienda hizo parte del largo listado de propiedades del asesinado y temido narcotraficante Pablo Escobar, por lo que la SAE es la que maneja. Sin embargo, René Higuita afirma que él la adquirió en los años 90’ junto con su esposa, por lo que está a la espera de la decisión de la Corte Institucional y su tutela impuesta.

El ahora entrenador de arqueros de Atlético Nacional se pronunció mediante un video publicado en sus rede sociales donde posa frente a la que supuestamente es su casa y lamenta el estado actual de la misma.

Higuita asegura que él la compró legalmente en 1993 por un valor de 33 millones de pesos de la época. Sin embargo, la Fiscalía menciona en sus informes que la propiedad en realidad pertenecía a Gerardo Moncada, socio de Pablo Escobar y quien falleció en 1992 por orden del narcotraficante. Así, la vivienda habría pasado a poder de Escobar.

“Esta es mi casa y miren las condiciones en las que está. Treinta años esperando que me resuelvan y cuando tratan de resolver, vuelve la SAE y hace una tutela. La verdad no sé, son más las preguntas que tengo y voy a seguir siendo muy respetuoso de las autoridades, pero por favor no me pongan más obstáculos. Ya se me cayó la casa, ya no está, sino el lote, ¿qué más voy a esperar?”, fueron las palabras de René frente a la que dice ser su vivienda.

Higuita vivió en dicho lugar durante cinco años, pero en ese momento llegó la notificación de la justicia por una demanda de quienes afirmaban eran los propietarios del terreno y al no llegar a un acuerdo se conoció que aparentemente estuvieron involucrados algunos testaferros de la época.