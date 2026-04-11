Jesús Owono, bajo investigación tras la muerte de Jesús de Miguel

La Policía Nacional de España abrió una investigación tras la muerte del futbolista Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien falleció después de chocar con el arquero Jesús Owono durante un partido contra el Andorra. El caso ya está bajo supervisión judicial y las autoridades también revisan la atención médica que recibió el jugador.

El impacto ocurrió el lunes 2 de noviembre, en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, correspondiente a la Segunda División española. De Miguel, de 30 años, disputaba un balón cuando el guardameta del Andorra salió a despejarlo y terminó golpeándolo.

El delantero sufrió una parada cardiorrespiratoria en el campo. Aunque los servicios de emergencia consiguieron reanimarlo y fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, permaneció en cuidados intensivos y murió al día siguiente.

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La intervención de Owono fue sancionada durante el partido con tarjeta roja directa. Sin embargo, el procedimiento que ahora adelantan las autoridades no significa que el arquero haya sido declarado responsable de la muerte.

¿Por qué investigan a Jesús Owono tras la muerte del jugador?

La Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, adelanta las pesquisas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que, cuando se produce una muerte por causas no naturales, se abre una investigación judicial de oficio, incluso si pudo tratarse de un accidente.

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró que sería difícil que el caso terminara en un proceso penal, pues el choque ocurrió durante una acción de juego. La valoración dependerá, entre otros elementos, del acta arbitral y de establecer si hubo una conducta que excediera los riesgos propios de la práctica deportiva.

¿Qué más investigan las autoridades en España?

Una de las novedades conocidas este miércoles 3 de noviembre es que la Policía también revisa los protocolos de asistencia médica. Según informó El País, los investigadores buscan establecer cuánto tiempo pasó antes del traslado, qué recursos había disponibles y si se cumplieron los procedimientos previstos para una emergencia de este tipo.

El juzgado recibió el informe preliminar de la autopsia, cuyo contenido permanece reservado. Por ahora, no se ha informado de una decisión judicial que impute un delito al guardameta.

En el ámbito deportivo, Owono ya había sido expulsado durante el encuentro y la actuación será evaluada por los organismos disciplinarios.