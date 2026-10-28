Revelan cómo se habría planeado el ataque en el que murieron un niño y el subdirector de la cárcel de Rivera, Huila

La investigación por el ataque armado en el que murieron el hijo de 11 años del director de la cárcel de Rivera, Huila, y el subdirector de ese establecimiento penitenciario avanza con nuevas evidencias sobre la presunta planeación del crimen.

La Fiscalía recopiló más de 50 comunicaciones grupales, registros relacionados con los desplazamientos de las víctimas e intercambios de información a través de plataformas digitales. Según el ente acusador, estos elementos permitirían reconstruir parte de la forma en que se habría organizado y ejecutado el atentado.

Por estos hechos, dos hombres fueron judicializados: Fabián Humberto Alvarado Galvis, conocido como alias El Mexicano y señalado de ser cabecilla de un grupo delincuencial con presencia en Huila, y Luis David Másmela Sabogal.

Ambos son investigados por su presunta participación en el ataque ocurrido el 13 de enero de 2026, en el sur de Neiva. Ninguno aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

¿Cómo se habría planeado el atentado?

De acuerdo con las evidencias recopiladas por los investigadores, los dos procesados presuntamente habrían participado en llamadas telefónicas destinadas a coordinar acciones previas al ataque, entre ellas labores de vigilancia y seguimiento a las víctimas.

La investigación también apunta al uso de distintos perfiles en plataformas digitales para intercambiar mensajes, compartir ubicaciones y circular fotografías de las personas que posteriormente fueron atacadas.

Un celular habría permitido reconstruir parte de los hechos

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la información recuperada de un teléfono celular que, al parecer, pertenecía a alias El Mexicano.

Según la Fiscalía, el dispositivo se habría extraviado durante otro hecho delictivo ocurrido ese mismo 13 de enero en una obra de construcción del barrio San Jorge, en Neiva.

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Los datos encontrados en el celular permitieron reconstruir parte de la secuencia del atentado. La información digital se sumó a los demás elementos probatorios recopilados durante las labores investigativas.

Así ocurrió el ataque en la vía entre Neiva y Rivera

El 13 de enero de 2026, el director del establecimiento penitenciario de Rivera y sus acompañantes se movilizaban en un vehículo particular por la carretera que comunica a Neiva con ese municipio del Huila.

Durante el recorrido, fueron interceptados y atacados con armas de fuego. Según la hipótesis de la Fiscalía, Alvarado Galvis y Másmela Sabogal habrían intervenido en el crimen. El segundo, presuntamente, conducía una motocicleta de alto cilindraje.

Después de disparar, los agresores habrían escapado por la avenida Circunvalar, en dirección al barrio Mansiones del Norte de Neiva.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a un centro médico. No obstante, el niño de 11 años falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

El subdirector de la cárcel también resultó gravemente herido y murió días más tarde, mientras recibía atención médica en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).