Inédito: estudio revela que Messi y Cristiano se enfrentarán en la final de Catar 2022

La ansiedad por el comienzo de Catar 2022 ya se está apoderando de todo el mundo del fútbol. En 23 días el balón rodará en el Mundial que se realizará por primera vez en territorio árabe, pero aún los jugadores tienen su mente puesta en la recta final de la primera mitad de la temporada.

En dos semanas, el fin de semana del 12 y 13 de noviembre, la mayoría de las principales ligas del mundo entrarán en receso para darle espacio a la Copa del Mundo y para que sus estrellas se unan a sus respectivas selecciones nacionales para preparar la fiesta orbital.

Por el momento, el nerviosismo se toma la previa de Catar 2022, pero también es tiempo que los aficionados del fútbol han aprovechado para hacer sus apuestas y predicciones de qué selección alzará el título el 18 de diciembre en el estadio Lusail de la ciudad que lleva el mismo nombre.

Argentina sería campeona en Catar 2022

A estas alturas ya es normal conocer estudios, cuentas matemáticas y hasta adivinaciones de cómo será el desarrollo del Mundial y la última en conocerse dio a conocer que la Selección de Argentina, una de las favoritas al título, será la campeona.

De acuerdo a BCA Research, un proveedor independiente de investigación de inversiones globales y asesoramiento sobre estrategias de inversión canadiense, realizó un experimento sobre lo que sucederá en Catar 2022 basado en la data.

Final inédita Messi vs Cristiano Ronaldo

Dicho estudio reveló que Argentina se coronará venciendo a Portugal en la final, lo que ya deja ver que este mundial podría ser histórico si se llega a dar ese enfrentamiento en el partido decisivo. Este torneo sería el último de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo y después de haber protagonizado una frenética rivalidad deportiva en España cuando estaban en Barcelona y Real Madrid respectivamente, además de la personal que tenían por hacerse con el Balón de Oro cada año, este sería un duelo sin precedentes.

La investigación llamada ‘The Most Important Of All unimportant Forecast 2nd Edition 2022, FIFA World Cup’ agrega que el combinado luso vencería por penales a Inglaterra en la semifinal que es bastante probable que de esta misma manera se defina la final frente a la 'albiceleste', que sería la ganadora dado a que completa un 77% de éxito en los cobros desde los 12 pasos a lo largo de los mundiales. En cambio, la efectividad de los portugueses en esta materia es del 60%.