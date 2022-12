¿No se tiene fe? Messi le restó peso a Argentina y dio sus candidatos para Catar 2022

La Selección Argentina venció sin problemas a Australia, avanzó a cuartos de final y ratificó que es uno de los grandes candidatos a ser campeón del Mundial de Catar 2022. Si había alguna duda sobre la 'albiceleste' por su tropiezo en el debut frente a Arabia Saudita, quedó despejada y reafirma su rótulo de favorita al título.

Sin embargo, hay otras selecciones que también han demostrado que pueden llevarse la Copa del Mundo a casa, como lo son Brasil, Francia y España, que mostraron un muy buen nivel en fase de grupos y ahora en octavos deben confirmarlo frente a sus respectivos rivales.

Las favoritos de Messi en Catar 2022

Es por eso que Lionel Messi no se confía del respaldo que ha recibido Argentina y prefiere mantener cautela a la hora de hablar de favoritismos, pero al mismo tiempo, le tira la responsabilidad a los 'cariocas' e 'ibéricos' como grandes candidatos y rivales a vencer en Catar 2022.

"Vemos todos los partidos del Mundial que podemos. Como decíamos al principio, Brasil está muy bien, más allá de la derrota que tuvo con Camerún. Sigue siendo una de las grandes favoritas. También está Francia. O España, pese a haber perdido el último partido ante Japón", estimó Messi en la zona mixta después de la victoria de su selección por 2-1 este sábado ante Australia en octavos de final del Mundial.

Francia juega su duelo de octavos el domingo ante Polonia, mientras que Brasil lo hará el lunes frente a Corea del Sur y España el martes contra Marruecos. La derrota ante los cameruneses no pasó factura a Brasil, que estaba ya clasificada y que terminó líder de su grupo. En el caso de España, el revés le hizo ser segundo de grupo.

Messi se extendió especialmente para destacar las virtudes de la selección española de Luis Enrique Martínez, que fue entrenador suyo en el FC Barcelona. "Es una selección que juega muy bien, que tiene muy claro lo que hace, que te controla la posesión durante mucho tiempo del partido", afirmó.

Messi también admitió que no esperaba que Alemania quedara eliminada en la fase de grupos. "Me sorprendió. Tenía muchos jugadores importantes, una selección joven. Alemania siempre está entre los mejores y sorprende que otra vez en un Mundial quede afuera en la primera ronda. Esto es el Mundial, se muestra lo difícil y lo igualado que está todo. Ya no importa el nombre de la selección, sino lo que se ve en la cancha", afirmó.

Tras su victoria ante los australianos, Argentina se enfrentará en cuartos de final a Países Bajos, el viernes de la próxima semana en el estadio de Lusail.