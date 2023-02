Presidente del Tolima acusó a Millonarios de “boicot al juego”

El partido entre Deportes Tolima y Millonarios fue suspendido este domingo luego de que un hincha local invadiera la cancha y golpeara a Daniel Cataño, jugador del conjunto bogotano y este respondiera, en un duelo por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2023.

A escasos segundos de iniciar el juego un aficionado saltó desde la tribuna y le dio un puño por la espalda al volante de Millonarios, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, lo que desencadenó en el temor de los jugadores albiazules por la falta de garantías para jugar fútbol en ese escenario.

El volante antioqueño fue expulsado por el árbitro Wilmar Roldán, en medio del malestar de sus compañeros. Mackalister Silva, el capitán de Millonarios, abogó por retomar el partido, mientras Andrés Llinás y otros jugadores se opusieron.

Millonarios y su entrenador, Alberto Gamero, decidieron abandonar la cancha de Ibagué en respaldo a Cataño y con el argumento de "sentar un precedente".

Por su parte, los futbolistas del Tolima se quedaron unos minutos en la cancha y su presidente César Camargo insólitamente acusó a los rivales azules de un "boicot al juego". Más tarde el bus del elenco ‘embajador’ fue atacado con piedras por parte de los hinchas tolimenses.

“Hay dos hechos que son absolutamente reprochables. No puedo hablar mucho más de lo que pasó con el hincha, que se sale de nuestro control y que tendrá que ser judicializado. Pero hay otro hecho que es impresentable, que ese sí está bajo control y es que un equipo se retire de la cancha. Eso no tiene presentación. Es un boicot al deporte. Espero que se tomen las medidas disciplinarias. No se vale que nos presionen de esa manera”, dijo para Win Sports el directivo.

🐷⚽🔵 ¡Las palabras del presidente de Deportes Tolima#LALIGAxWIN pic.twitter.com/VpN61xtHEd — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 12, 2023

Unos 40 minutos más tarde el árbitro canceló de manera oficial el partido. Se espera la determinación de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) sobre los puntos pendientes y las posibles sanciones.