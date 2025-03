César Farías sufrió su séptima eliminación en menos de dos años: ¿Seguirá en Junior?

El crédito se le está agotando a César Farías y su continuidad en Junior de Barranquilla es incierta, tras la eliminación sufrida en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2025. El entrenador venezolano, de 51 años, no ha podido convencer a la hinchada del 'tiburón', la cual se ha distanciado del Metropolitano.

Junior le dijo adiós a la edición 24 de la 'otra parte de la gloria' tras caer en los penaltis (3-4) contra América de Cali. El cuadro atlanticense no pudo aprovechar la localía y se vio mal en el primer tiempo, tras irse 0-2 abajo al descanso. Guillermo Paiva forzó la tanda después de reportarse con un gran doblete. Sin embargo, Jorge Soto se creció desde los 'doce pasos'.

Farías sumó una nueva decepción en Colombia, tras los tropiezos sufridos con Águilas Doradas y América de Cali. Hasta ahora, el único logro conseguido fue el invicto con el cuadro 'dorado' en la primera fase de la Liga 2023-II.

Su récord en territorio nacional es de 30 triunfos, 26 empates y 20 derrotas. Por ahora, seguirá en la institución 'rojiblanca'.

César Farías habló tras la eliminación de Junior

"Yo no estoy golpeado, estoy en la circunstancia de un partido que obvio tiene un sabor amargo. Pero golpeado, no. Golpeado es que me hubiesen metido 4-0, que mi equipo no hubiese tenido la respuesta ni la valentía de levantar el resultado adverso. No me gusta perder y obviamente no puedo estar alegre, pero golpeado no estoy", empezó diciendo el exDT de la Selección de Bolivia.

"El hincha tiene toda la razón de sentirse triste, es normal. Pero decirles a ellos que sus jugadores se dieron íntegros, que no hay nada que recriminarles y que trataron de pelear, con mucha ilusión, con mucha batalla y por momentos con buen fútbol, ante un gran rival. Son 90 minutos donde los penales decidieron quién pasaba", concluyó.

César Farías y sus números en Colombia

Águilas Doradas (15 triunfos, 10 empates y 5 derrotas):

Eliminado en los cuartos de final de la Copa 2023 tras perder 5-1 vs. Atlético Nacional.

Eliminado en los cuadrangulares semifinales de la Liga 2023-II (tercer puesto en el Grupo A).

América de Cali (6-7-6):

Eliminado en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2024 tras perder 2-1 vs. Alianza FC.

No clasificó a los cuadrangulares semifinales de la Liga 2024-I (décimo puesto en el 'todos contra todos').

Junior de Barranquilla (9-9-9):

Eliminado en los octavos de final de la Copa 2024 tras perder 6-3 vs. Independiente Medellín.

Eliminado en los cuadrangulares semifinales de la Liga 2024-II (tercer puesto en el Grupo B).

Eliminado en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2025 tras perder por penaltis (4-3; 2-2) contra América de Cali.