Destapan chats sobre supuesto amaño de partidos por parte de jugadores del Deportivo Pasto

Hace algunos días, un fuerte escándalo se destapó en el FPC en relación con un problema que ha venido resonando, el amaño de partidos por apuestas.

El pasado miércoles 24 de septiembre, el presidente de Deportivo Pasto, Óscar Casabón, dio a conocer un grave caso en el fútbol colombiano en donde estarían involucrados sus jugadores en el tema en mención.

En ese momento, el directivo informó que pasaría un informe de jugadores que "están concentrados" y "serán inmediatamente separados, llamados a descargos ante la institución Deportivo Pasto y ante la Dimayor".

Ante este escándalo, jugadores propios del Pasto salieron a desmentir esta versión, asegurando que su imagen se estaba dañando por los señalamientos.

Salen a la luz reveladores chats del escándalo en el FPC

Una semana después de darse a conocer esta polémica, la Agencia APP sacó a la luz algunos chats relacionados a ellos, dejando en evidencia.

“Un jugador de la plantilla profesional alertó al presidente Óscar Casabón Rodríguez sobre posibles conductas indebidas de algunos compañeros con un supuesto amaño de partidos. Chats, audios y un testigo protegido hacen parte de la investigación que deberá afrontar la institución, con implicados directos y resultados que hoy están bajo investigación generan una mancha en la liga colombiana”, estableció Paulo Paz, periodista.

En una de las capturas de pantalla se lee a dos personas compartiendo mensajes y acordando una videollamada. “Primer tiempo 2-0″, escribe uno de ellos.

De acuerdo con el periodista en mención, el equipo volcánico "tiene pruebas que podría confirmar que las apuestas ilegales existen en la Liga Colombiana".

Y cierra diciendo: "No fue el presidente de Depor. Pasto

quién se inventó esta historia, al directivo le llegaron varios mensajes con información que comprometía los resultados de su club, mismos mensajes que podrían determinar supuestamente la participación de integrantes de la plantilla profesional en las actuaciones irregulares".