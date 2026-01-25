Chelsea amargó el regreso de Daniel Muñoz y terminó goleándolo en Premier League

El defensor colombiano Daniel Muñoz volvió a sumar minutos oficiales con el Crystal Palace luego de varias semanas de ausencia por lesión, una noticia positiva tanto para el club inglés como para la Selección Colombia. Sin embargo, su regreso a la competencia estuvo lejos de ser ideal, ya que el conjunto londinense sufrió una dura derrota en casa al caer 1-3 frente al Chelsea, en un compromiso correspondiente a una nueva jornada de la Premier League.

El lateral derecho, que había estado al margen tras presentar molestias físicas que lo alejaron de las canchas, fue incluido en el once inicial y permaneció en el terreno de juego durante 76 minutos, mostrando ritmo competitivo pese al tiempo de inactividad. No obstante, el resultado final opacó cualquier balance individual y dejó sensaciones amargas para el equipo dirigido por el cuerpo técnico del Palace.

Un regreso esperado, pero marcado por la derrota

Desde el arranque del partido, Crystal Palace intentó plantarse con orden defensivo, consciente de la jerarquía del rival. Daniel Muñoz se mostró activo por su banda, aportando en la salida y buscando profundidad cuando el contexto del juego lo permitió. A pesar de algunos cierres oportunos y de su habitual despliegue físico, el equipo no logró contener el poder ofensivo del Chelsea, que fue eficaz y contundente en los momentos clave del encuentro.

El marcador adverso terminó reflejando las dificultades colectivas del Palace más que el rendimiento individual de Muñoz, quien poco a poco fue recuperando sensaciones tras su lesión. Su sustitución al minuto 76 respondió principalmente a decisiones tácticas, en un intento por refrescar la estructura defensiva en un partido que ya se encontraba cuesta arriba.

Presencia colombiana en un partido complejo

Además de Muñoz, el encuentro contó con la participación de otro colombiano: Jefferson Lerma, quien disputó los 90 minutos y volvió a ser una de las piezas más regulares del mediocampo. El volante aportó equilibrio, recuperación y carácter, aunque tampoco pudo evitar la superioridad del conjunto visitante.

Para ambos futbolistas cafeteros, el compromiso deja lecturas distintas. Mientras Lerma continúa consolidado como titular indiscutido, Muñoz suma minutos valiosos pensando en recuperar plenamente su nivel competitivo. Más allá del resultado, el regreso del lateral es una noticia alentadora de cara a lo que resta de la temporada, tanto para su club como para el seguimiento que realiza el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Crystal Palace, por su parte, deberá pasar rápido la página y corregir errores defensivos, mientras que Daniel Muñoz espera que este amargo retorno sea apenas el punto de partida para volver a brillar en la Premier League.