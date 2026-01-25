Millonarios vs. Junior: convocados para el juego de necesitados en El Campín

Millonarios y Junior de Barranquilla protagonizarán este domingo 25 de enero uno de los partidos más atractivos —y a la vez tensos— de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I. El estadio El Campín será el escenario de un duelo entre dos equipos históricos que llegan con urgencias deportivas y con la presión de empezar a enderezar su camino en el campeonato, luego de un arranque poco convincente para ambos.

El compromiso, programado para las 6:10 p.m., contará con transmisión de Win Sports + y se perfila como una prueba determinante para medir el verdadero momento de dos plantillas llamadas a pelear en la parte alta de la tabla, pero que por ahora están en deuda con su rendimiento.

Millonarios, obligado a reaccionar ante su gente

El conjunto ‘embajador’, dirigido por Hernán Torres, atraviesa un momento complejo que se arrastra desde el cierre de la temporada anterior. Ni el remate del último semestre, ni la pretemporada, ni el debut en la actual Liga han dejado señales claras de mejora, situación que ha encendido las críticas por parte de la hinchada albiazul. La derrota en la primera jornada frente a Atlético Bucaramanga incrementó la inconformidad y dejó al equipo sin margen de error en casa.

Ante Junior, Millonarios está obligado no solo a sumar tres puntos, sino también a mostrar una versión más sólida en lo colectivo. La afición espera cambios visibles en el planteamiento, mayor intensidad en el juego y una idea clara que permita recuperar la confianza. Un nuevo tropiezo podría profundizar el malestar en las tribunas y aumentar la presión sobre el cuerpo técnico.

Junior también llega herido y con cuentas pendientes

El panorama para Junior de Barranquilla no es muy distinto. El equipo rojiblanco inició la Liga BetPlay 2026-I con una derrota como local frente a Deportes Tolima, un resultado que dejó dudas tanto en el funcionamiento como en la actitud del plantel. A esto se suma la imagen negativa que el club dejó en la Superliga, torneo en el que cayó en ambos partidos frente a Independiente Santa Fe, perdiendo el título y generando cuestionamientos entre sus seguidores.

Con ese antecedente, la visita a Bogotá se presenta como una oportunidad para reivindicarse, aunque el contexto no es sencillo. Junior sabe que enfrentar a Millonarios en El Campín implica soportar presión constante y un ambiente exigente, pero también entiende que un buen resultado podría marcar un punto de inflexión en su inicio de temporada.

Así, el duelo entre ‘embajadores’ y ‘tiburones’ se convierte en un choque de necesitados, donde el resultado puede aliviar tensiones o profundizar crisis. Más allá de los nombres, el partido promete intensidad, urgencia y un alto nivel de tensión, propio de dos grandes que aún buscan reencontrarse con su mejor versión.

Pronóstico según la inteligencia artificial

Millonarios llega con más presión, pero también con el factor El Campín y la necesidad urgente de dar una señal. Junior, en cambio, viene golpeado anímicamente por la Superliga y por el debut en Liga, y fuera de casa suele ser más conservador cuando el ambiente es hostil.

No será un juego abierto, ni de muchos goles, por lo que el pronóstico según la inteligencia artificial de ChatGPT será un 1-0 a favor de los ‘embajadores’.