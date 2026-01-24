¿James, cada vez más cerca de Millonarios? Director deportivo dio palabras esperanzadoras

La ilusión volvió a instalarse con fuerza en el entorno de Millonarios. En medio de un mercado de fichajes cargado de rumores, expectativas y mucha ansiedad por parte de la hinchada, las recientes declaraciones de Ariel Michaloutsos, nuevo director deportivo del club, encendieron aún más la esperanza de ver a James Rodríguez vistiendo la camiseta albiazul para la temporada 2026, justo en la antesala de lo que será el Mundial.

En las últimas horas, el nombre del capitán histórico de la Selección Colombia ha sonado con insistencia en el entorno ‘embajador’. James, actualmente agente libre tras finalizar su último vínculo profesional, aparece como una posibilidad real para reforzar el proyecto deportivo del club bogotano. La idea de que el volante cucuteño pueda regresar al fútbol colombiano, y hacerlo precisamente en Millonarios, ha generado una mezcla de ilusión y nerviosismo entre los aficionados, que siguen cada novedad con lupa.

Las palabras que encendieron la ilusión azul

Ariel Michaloutsos habló recientemente con el programa El Vbar y dejó conceptos que no pasaron desapercibidos. El dirigente fue claro al señalar que la posible llegada de James Rodríguez no es una gestión iniciada por él, ya que antes de su arribo al cargo existían acercamientos entre Millonarios y el entorno del jugador. Esta afirmación, lejos de apagar los rumores, los fortaleció.

El hecho de que el director deportivo reconozca contactos previos confirma que el interés es real y que el club capitalino estaría evaluando seriamente la viabilidad de una operación de alto impacto, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Para una afición que en los últimos días ha vivido entre la expectativa y la ansiedad, las palabras de Michaloutsos fueron interpretadas como una señal positiva de que las conversaciones avanzan.

James, Falcao y un sueño que toma forma

Uno de los factores que más alimenta la ilusión es la posibilidad de que James Rodríguez vuelva a compartir equipo con Radamel Falcao García, su amigo y socio histórico en la Selección Colombia. La eventual reunión de ambos referentes en Millonarios representaría un golpe mediático sin precedentes para el fútbol colombiano y un mensaje claro de ambición deportiva.

James, con el Mundial en el horizonte, busca continuidad, protagonismo y un entorno donde se sienta valorado. Millonarios, por su parte, ve en el ‘10’ una figura capaz de elevar el nivel competitivo del plantel y fortalecer el proyecto a mediano plazo. Aunque todavía no hay nada firmado, el panorama empieza a aclararse.

Las declaraciones de Michaloutsos no confirman un fichaje, pero sí dejan claro que Millonarios está en la conversación. Y para una hinchada que sueña despierta, eso ya es motivo suficiente para volver a creer.