¿Cómo es la relación de 'Chicho' Arango con Chiellini y Bale?

Cristian Arango vive una racha goleadora con Los Angeles FC, club de la Major League Soccer (MLS) y el cual se ha reforzado con dos estrellas del fútbol como lo son el italiano Giorgio Cheillini y el galés Gareth Bale.

En entrevista con el programa radial El Vbar, ‘Chicho’ Arango, goleador de su equipo con nueve tantos, se refirió al presente de los futbolistas colombianos en la Liga de los Estados Unidos.

“Tenemos bastantes jugadores acá en los Estados Unidos y es algo de admirar que estemos potenciando la Major League Soccer... Aquí el fútbol es muy intenso y con la calidad técnica que tiene el futbolista colombiano, si vienes y rindes acá físicamente, puedes sobresalir”

‘Chicho’ Arango sobre Giorgio Cheillini y Gareth Bale

Líder de la conferencia este de la MLS, con 45 puntos, el equipo de Arango fichó a dos futbolistas de talla mundial y el colombiano al se preguntando sobre cómo son como personas, no dudó en responder lo siguiente:

Llegaron estos grandes jugadores que nos aportan mucha experiencia y en el camerino aportan demasiado. Venimos fortalecidos bastante, en la temporada hemos estado súper bien, gracias a Dios hemos rendido bastante y con llegada de estos jugadores aporta a lo que queremos que es el campeonato

"Chiellini es una gran persona, en el camerino te va a brindar demasiado. También habla español y se comprende muy bien con nosotros”, destacó el colombiano sobre el defensor italiano.

Por otro lado, sobre el ex Real Madrid, el ‘Chicho’ Arango comentó que “Bale es una gran persona que frente a todas esas estrellas que ha tenido no pierde la humildad y nos trata a todos por igual. Me ha tratado con mucho respeto acá en el club y sé que nos va a aportar bastante".

