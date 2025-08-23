¿Clásico saca técnicos? Así llegan América de Cali y Atlético Nacional a su duelo 281

Este domingo 24 de agosto, se vivirá el que para muchos es el clásico más importante del fútbol colombiano. América de Cali recibirá en el estadio Pascual Guerrero a Atlético Nacional en el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-II.

Ambos equipos llegan golpeados a este compromiso, pues ambos vienen de ser eliminados de torneo internacional. Mientras América cayó goleado por Fluminense en la Copa Sudamericana con un global de 4-1, Nacional se quedó por fuera de la Copa Libertadores tras perder por penales ante Sao Paulo, ambos en instancia de octavos de final.

El historial entre América de Cali y Atlético Nacional

Este duelo de la fase regular del campeonato será el número 281 entre ambos clubes entre todas las competencias oficiales. La ventaja la tiene el cuadro antioqueño, que en los últimos años logró sacar diferencias frente a sus clásicos rivales.

Victorias para Atlético Nacional: 105

Victorias para América de Cali: 95

Empates: 80

Desde que América de Cali regresó a primera división en el año 2017, solo han logrado ganar 4 partidos frente a los 'verdolagas': un 2-1 en el Pascual Guerrero en 2019 y un 0-3 en el Atanasio Girardot en 2020, y dos 4-1 en Cali entre 2023 y 2024. Son 14 triunfos para Nacional y 5 empates en este periodo.

¿Resultado saca técnicos en Cali?

En las últimas semanas, se ha hablado mucho de la continuidad de los dos entrenadores en sus respectivos equipos, tanto así que en la prensa ya se habla sobre los posibles reemplazos, tanto para Javier Gandolfi en Nacional como para Gabriel Raimondi en América.

La situación es más crítica para el DT americano, pues en este momento el equipo se encuentra en la posición 18 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con solo 4 puntos de 15 posibles. Entre tanto, los 'verdes' están en el cuarto puesto con 12 unidades.