CANAL RCN
Deportes

Nacional cayó en Libertadores y las redes sociales no perdonaron: mejores memes

Atlético Nacional se fue eliminado de la Copa Libertadores y las redes sociales no perdonaron con los memes.

Memes
Foto: @OC_Libertadores

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
10:01 a. m.
Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer por penales frente a Sao Paulo, en una serie marcada por errores puntuales que costaron caro. El equipo verdolaga, que buscaba regresar a los cuartos de final del torneo continental, vio cómo sus aspiraciones se desvanecieron en el Morumbí ante un rival que supo resistir y aprovechar cada oportunidad.

El desenlace en los penales fue solo la culminación de una llave llena de tropiezos para el cuadro antioqueño. Edwin Cardona se convirtió en el blanco principal de las críticas: en el partido de ida erró dos penales claves y en la vuelta dejó al equipo con un jugador menos tras una expulsión infantil que condicionó el tramo final del encuentro.

Cardona, el más señalado por los hinchas

La afición verdolaga no tardó en reaccionar en redes sociales. Los memes inundaron las plataformas digitales, señalando directamente al mediocampista antioqueño por sus equivocaciones. Las imágenes, cargadas de humor y frustración, reflejan el malestar de los hinchas que esperaban ver al equipo avanzar en la Libertadores.

Aunque otros jugadores también fallaron en la tanda definitiva, Cardona se llevó la mayor parte de las críticas debido a su historial reciente en la serie. El episodio de su expulsión al minuto 70, justo después del gol de Alfredo Morelos que igualaba la serie, se convirtió en símbolo de la falta de concentración que pagó caro Nacional.

La eliminación abre un debate profundo en Nacional

La caída ante Sao Paulo no solo dejó al equipo fuera de la Copa Libertadores, sino que también abre interrogantes sobre la solidez del proyecto deportivo, la disciplina interna y el liderazgo dentro del vestuario. Mientras los hinchas utilizan el humor para expresar su descontento, el club deberá hacer una autocrítica seria para replantear su camino en el resto de la temporada.

A continuación, los mejores memes que circularon en redes sociales tras la eliminación de Atlético Nacional:

