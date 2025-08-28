Clasificación general de la Vuelta a España: así quedaron Egan Bernal y Santiago Buitrago tras etapa 6

La montaña llegó a la Vuelta a España 2025 y los ciclistas colombianos fueron protagonistas en la primera gran prueba de alta exigencia.

La etapa 6, disputada entre Olot y Pal (Andorra), puso a prueba la resistencia y estrategia del pelotón con un recorrido quebrado y final en alto a más de 1.900 metros de altitud.

Ganador etapa 6 de la Vuelta a España

El ganador fue el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates), quien resistió el ataque de sus rivales en los últimos kilómetros y levantó los brazos en la meta andorrana.

El podio del día lo completaron Torstein Træen y Lorenzo Fortunato, quienes llegaron a 54 segundos y 1:10, respectivamente.

La clasificación general tras la etapa 6

El gran cambio de la jornada fue el liderato de Torstein Træen (TBV), quien asumió la camiseta roja con un tiempo acumulado de 20:25:46. Detrás de él se ubicaron Bruno Amirail (+31”) y Fortunato (+1:01).

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal mostró solidez en la montaña y se quedó en el puesto 11 de la general, a 2:55 del líder, confirmando que sigue recuperando su nivel en las grandes vueltas.

Por su parte, Santiago Buitrago también estuvo presente en el grupo de favoritos y ahora ocupa la casilla 19, a 3:34'.

La jornada también dejó a Harold Tejada en el puesto 40, a 9:39, en una etapa que seleccionó de manera clara a los aspirantes al título.

Colombia se ilusiona en la Vuelta

Aunque el liderato aún parece lejano, la presencia de Bernal y Buitrago dentro del top 20 genera optimismo en la afición colombiana.

El primero, respaldado por el INEOS, demuestra que está para pelear con los mejores, mientras que el segundo sigue consolidándose como uno de los escaladores más constantes del pelotón internacional.

No se pierda este viernes 28 de agosto la etapa 7 de la Vuelta a España por el Canal RCN, ya sea en su señal principal o la aplicación.