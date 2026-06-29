¡Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras el empate vs. Portugal!

La Selección Colombia ha jugado tres partidos en la Copa del Mundo 2026 y ha sumado siete puntos.

En sus dos primeras salidas, la 'tricolor' le ganó 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a República Democrática del Congo.

Además, en la tercera fecha, los dirigidos por Néstor Lorenzo, en un muy buen partido, empataron 0-0 con la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Tras esos resultados conseguidos, la Selección Colombia ha escalado posiciones en el ranking FIFA. ¿De qué se encuentra? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

¡Así está la Selección Colombia en el ranking FIFA tras el empate vs. Portugal y la clasificación a dieciseisavos del Mundial!

En estos momentos, el ranking FIFA ubica a la Selección Colombia en la onceava posición con 1.729,30 puntos.

Eso significa que, debido al rendimiento que ha tenido en sus más recientes partidos, la 'tricolor' ha subido dos posiciones.

Y es que, en sus últimos cinco partidos, ha sumado cuatro victorias y un empate debido a que se impuso 3-1 y 2-0 vs. Costa Rica y Jordania en los amistosos que se realizaron antes de la Copa del Mundo.

Así están las primeras 20 posiciones del ranking FIFA