CANAL RCN
Deportes

¡Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras el empate vs. Portugal!

La Selección Colombia ha escalado posiciones tras sus últimos resultados.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

junio 29 de 2026
10:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia ha jugado tres partidos en la Copa del Mundo 2026 y ha sumado siete puntos.

En sus dos primeras salidas, la 'tricolor' le ganó 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a República Democrática del Congo.

¡Estos serán los clasificados a octavos de final del Mundial 2026, según la inteligencia artificial! ¿Está Colombia?
RELACIONADO

¡Estos serán los clasificados a octavos de final del Mundial 2026, según la inteligencia artificial! ¿Está Colombia?

Además, en la tercera fecha, los dirigidos por Néstor Lorenzo, en un muy buen partido, empataron 0-0 con la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Tras esos resultados conseguidos, la Selección Colombia ha escalado posiciones en el ranking FIFA. ¿De qué se encuentra? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

¡Así está la Selección Colombia en el ranking FIFA tras el empate vs. Portugal y la clasificación a dieciseisavos del Mundial!

En estos momentos, el ranking FIFA ubica a la Selección Colombia en la onceava posición con 1.729,30 puntos.

Eso significa que, debido al rendimiento que ha tenido en sus más recientes partidos, la 'tricolor' ha subido dos posiciones.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026? ¡Prográmese para los dieciseisavos!
RELACIONADO

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026? ¡Prográmese para los dieciseisavos!

Y es que, en sus últimos cinco partidos, ha sumado cuatro victorias y un empate debido a que se impuso 3-1 y 2-0 vs. Costa Rica y Jordania en los amistosos que se realizaron antes de la Copa del Mundo.

Así están las primeras 20 posiciones del ranking FIFA

  1. Argentina: 1.907,40 puntos.
  2. Francia: 1.906,84 puntos.
  3. España: 1.879,58 puntos.
  4. Inglaterra: 1.840,46 puntos.
  5. Brasil: 1.785,19 puntos.
  6. Marruecos: 1.776,40 puntos.
  7. Países Bajos: 1.775,50 puntos.
  8. Portugal: 1.764,86 puntos.
  9. México: 1.736,01 puntos.
  10. Bélgica: 1.735,41 puntos.
  11. Colombia: 1.729,30 puntos.
  12. Alemania: 1.726,22 puntos.
  13. Croacia: 1.723,05 puntos.
  14. Italia: 1.704,73 puntos.
  15. Estados Unidos: 1.677,17 puntos.
  16. Suiza: 1.676,00 puntos.
  17. Japón: 1.673,68 puntos.
  18. Senegal: 1.653,43 puntos.
  19. Uruguay: 1.634,70 puntos.
  20. Dinamarca: 1.619,47 puntos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección de Brasil

🔴EN VIVO🔴 Brasil vs. Japón, por el Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO

Selección Colombia

¡Estos serán los clasificados a octavos de final del Mundial 2026, según la inteligencia artificial! ¿Está Colombia?

Mundial de fútbol

Para no despegarse del Canal RCN: los partidazos del Mundial este lunes 29 de junio

Otras Noticias

Alemania

Tiroteo en Alemania deja cinco personas muertas en Stade, al norte del país

El nuevo ataque en Stade reaviva la preocupación por la seguridad en espacios comunitarios y educativos.

Cartagena

Buscan a dos jóvenes que desaparecieron tras alquilar moto acuática en Barú: esto se sabe

En la mañana de este lunes, un buque de la Armada Nacional localizó la moto acuática sin ocupantes en playas de San Onofre.

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia, respondió el contundente mensaje que le envió Karol G: ¿qué dijo?

Medio ambiente

Empresa de envases con impacto en economía circular entra al ranking mundial de sostenibilidad de TIME

Invima

Invima prohibió un suplemento popular en redes sociales por riesgos para la salud