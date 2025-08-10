¡Colombia, a cuartos del Mundial sub-20! Reviva los goles con los que eliminó a Sudáfrica

La selección Colombia sub-20 volvió a ilusionar a todo un país con su fútbol, garra y determinación. En la tarde de este miércoles 8 de octubre, el combinado nacional superó 3-1 a Sudáfrica en el estadio Fiscal de Talca, en territorio chileno, y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial sub-20. El equipo dirigido por César Torres volvió a mostrar carácter, imponiendo su ritmo de juego y su propuesta ofensiva ante un rival que no se la puso fácil.

El primer tanto del encuentro llegó gracias a Joel Canchimbo, quien aprovechó una excelente jugada colectiva y definió con un potente remate. Ese gol tempranero le permitió a Colombia manejar los tiempos y controlar el ritmo del partido durante la primera parte. Sin embargo, Sudáfrica reaccionó en el complemento y logró empatar el marcador, generando momentos de tensión y obligando al conjunto cafetero a apretar nuevamente el acelerador.

Fue entonces cuando apareció Neyser Villarreal, uno de los nombres más destacados del torneo, para marcar el tanto de la victoria. El delantero colombiano, que había rozado el gol en el encuentro anterior, no perdonó esta vez y con un remate cruzado decretó el 2-1 definitivo que desató la alegría de los jugadores, el cuerpo técnico y la hinchada que acompañó al equipo en Talca.

Sobre el minuto 96', Neyser repitió y liquidó el encuentro tras una fantástica definición.

España, el próximo reto de una Colombia que sueña en grande

Con esta victoria, la selección Colombia se metió entre las ocho mejores selecciones sub-20 del mundo, confirmando el gran trabajo que viene realizando su cuerpo técnico y la calidad de su generación juvenil. Ahora, el equipo tricolor deberá enfocarse en su siguiente desafío: España, uno de los combinados más poderosos y técnicos del certamen, al que enfrentará el próximo sábado en un duelo que promete ser vibrante.

El conjunto cafetero llega con confianza, espíritu competitivo y una ilusión renovada. La hinchada colombiana ya sueña con que estos jóvenes talentos sigan escribiendo historia y se acerquen cada vez más al anhelado título mundial sub-20, una meta que hoy parece más posible que nunca.