CANAL RCN
Deportes Video

¡Colombia, a cuartos del Mundial sub-20! Reviva los goles con los que eliminó a Sudáfrica

La selección Colombia eliminó a Sudáfrica y avanzó este miércoles a los cuartos de final del Mundial sub-20.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
04:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La selección Colombia sub-20 volvió a ilusionar a todo un país con su fútbol, garra y determinación. En la tarde de este miércoles 8 de octubre, el combinado nacional superó 3-1 a Sudáfrica en el estadio Fiscal de Talca, en territorio chileno, y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial sub-20. El equipo dirigido por César Torres volvió a mostrar carácter, imponiendo su ritmo de juego y su propuesta ofensiva ante un rival que no se la puso fácil.

El primer tanto del encuentro llegó gracias a Joel Canchimbo, quien aprovechó una excelente jugada colectiva y definió con un potente remate. Ese gol tempranero le permitió a Colombia manejar los tiempos y controlar el ritmo del partido durante la primera parte. Sin embargo, Sudáfrica reaccionó en el complemento y logró empatar el marcador, generando momentos de tensión y obligando al conjunto cafetero a apretar nuevamente el acelerador.

Neyser Villarreal se fue de doblete y aseguró el pase de Colombia a cuartos de final del Mundial sub-20
RELACIONADO

Neyser Villarreal se fue de doblete y aseguró el pase de Colombia a cuartos de final del Mundial sub-20

Fue entonces cuando apareció Neyser Villarreal, uno de los nombres más destacados del torneo, para marcar el tanto de la victoria. El delantero colombiano, que había rozado el gol en el encuentro anterior, no perdonó esta vez y con un remate cruzado decretó el 2-1 definitivo que desató la alegría de los jugadores, el cuerpo técnico y la hinchada que acompañó al equipo en Talca.

Sobre el minuto 96', Neyser repitió y liquidó el encuentro tras una fantástica definición.

¡Golazo de Joel Canchimbo vs. Sudáfrica y Colombia sueña con los cuartos de final del Mundial Sub-20!
RELACIONADO

¡Golazo de Joel Canchimbo vs. Sudáfrica y Colombia sueña con los cuartos de final del Mundial Sub-20!

España, el próximo reto de una Colombia que sueña en grande

Con esta victoria, la selección Colombia se metió entre las ocho mejores selecciones sub-20 del mundo, confirmando el gran trabajo que viene realizando su cuerpo técnico y la calidad de su generación juvenil. Ahora, el equipo tricolor deberá enfocarse en su siguiente desafío: España, uno de los combinados más poderosos y técnicos del certamen, al que enfrentará el próximo sábado en un duelo que promete ser vibrante.

¡Qué golazo, Neyser Villarreal! La Selección Colombia le está ganando 2-1 a Sudáfrica en el Mundial Sub-20
RELACIONADO

¡Qué golazo, Neyser Villarreal! La Selección Colombia le está ganando 2-1 a Sudáfrica en el Mundial Sub-20

El conjunto cafetero llega con confianza, espíritu competitivo y una ilusión renovada. La hinchada colombiana ya sueña con que estos jóvenes talentos sigan escribiendo historia y se acerquen cada vez más al anhelado título mundial sub-20, una meta que hoy parece más posible que nunca.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Colombia vs. España, cuartos de final del Mundial sub-20: ¿cuándo y a qué hora es?

Selección Colombia

Neyser Villarreal se fue de doblete y aseguró el pase de Colombia a cuartos de final del Mundial sub-20

Selección Colombia

De no creer: la clara opción que falló Neyser Villarreal y que estrelló contra el palo

Otras Noticias

Comercio

Dan última oportunidad a reconocida cadena en Colombia para que no quiebre: esto se sabe

La reconocida cadena de supermercados tiene un plazo de tres meses para organizarse.

Artistas

FOTOS: estos son los cuatro detenidos por presuntamente tener participación en el crimen de B-King y Regio Clown

¿Qué responsabilidades habrían tenido en lo sucedido con B-King y Regio Clown? Esto es lo que se ha revelado.

Tecnología

La fiesta tecnológica de OPPO: llega el Reno14, el “AI party bestie”

Medellín

Polémica en Medellín: concejal salió con bate en mano para "defender la ciudad" durante marcha pro Palestina

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional