¡Egipto y el segundo gol ante Argentina! Vea el nuevo tanto de los africanos

Casi hay sorpresa en la Copa del Mundo 2026. El actual campeón, Argentina, sufrió frente a Egipto en la fase de octavos de final. El equipo logró reponerse de un 2-0 en contra y terminó remontando de forma épica.

Cuando Egipto iba 1-0 arriba, el árbitro revisó en el VAR una jugada donde Egipto marcó el 2-0, pero por una falta sobre Lisandro Martínez a 80 metros del arco, terminó anulando la acción. Sin embargo, minutos después el equipo se repuso y logró marcar un nuevo gol para ampliar la ventaja.

Sin embargo, sobre el minuto 80, Argentina logró encontrar el descuento por medio de un cabezazo de Cristian Romero. Posteriormente, apareció Lionel Messi para igualar las acciones y poner el 2-2 en el marcador y luego para asistir a Enzo Fernández para la remontada 3-2 definitiva.

El gol anulado a Egipto vs. Argentina