Colombia femenina sub-17 tuvo revancha y goleó 3-0 a Costa de Marfil: vea los goles

La selección Colombia femenina sub-17 se recuperó de su primera salida en el Mundial y hoy goleó a Costa de Marfil.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
04:20 p. m.
La selección Colombia femenina sub-17 mostró carácter y fútbol para levantarse del golpe sufrido en su debut ante España y lograr una victoria contundente este miércoles 22 de octubre frente a Costa de Marfil, en el Mundial que se disputa en Marruecos. El combinado nacional se impuso 3-0 en un partido sólido, inteligente y lleno de determinación, que le permite seguir soñando con la clasificación a los octavos de final.

Desde los primeros minutos, las jugadoras colombianas se notaron mucho más concentradas y con una mejor estructura de juego. El equipo tricolor supo aprovechar la pelota quieta y, al minuto 22’, abrió el marcador tras un tiro de esquina que fue perfectamente cabeceado por Ana Clavijo, quien se elevó entre las defensoras africanas para poner el 1-0. Ese tanto le dio confianza al equipo, que siguió atacando con velocidad y criterio.

Una presentación mucho más sólida y convincente

A diferencia del encuentro anterior frente a España, donde Colombia no logró encontrar su ritmo, el compromiso contra Costa de Marfil mostró un equipo con mayor control del balón y precisión en los pases. La segunda anotación llegó gracias a London Crawford. Desde ese momento, la selección cafetera se dedicó a manejar los tiempos y controlar los ataques rivales, mostrando madurez y concentración en todas sus líneas.

En los minutos finales, cuando el reloj marcaba el 90+5’, Ella Martínez sentenció el marcador 3-0 con una definición fría y sutil, cerrando una actuación redonda del equipo colombiano.

Colombia buscará su clasificación frente a Corea del Sur

Con esta victoria, Colombia suma tres puntos y se ubica segunda del Grupo E, que lidera España con seis unidades. Costa de Marfil y Corea del Sur cierran la tabla con un punto cada una. El próximo compromiso de la tricolor será el sábado, ante Corea del Sur, en un duelo clave para definir quién avanza a los octavos de final del campeonato mundial.

La victoria no solo devuelve la ilusión, sino que demuestra que el equipo tiene con qué competir ante las potencias del mundo. Colombia reaccionó a tiempo y ahora depende de sí misma para seguir haciendo historia en Marruecos.

