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¡Se tomó la primera decisión antes del partido entre Colombia vs. Ghana, por el Mundial 2026! ¿Cuál es?

El partido entre la 'tricolor' y Ghana será el próximo viernes 3 de julio, a las 8:30 de la noche.

Foto: Selección Colombia en Instagram.

Noticias RCN

junio 30 de 2026
11:17 a. m.
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En la primera ronda, la Selección Colombia hizo parte del grupo K del Mundial 2026 y quedó en la primera posición tras sumar 7 puntos.

La 'tricolor' venció 3-1 a Uzbekistán, 1-0 a la República Democrática del Congo, y empató 0-0 vs. la Portugal de Cristiano Ronaldo, Vitinha y Bruno Fernandes.

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Tras esos resultados, se clasificó a los dieciseisavos de final y enfrentará a Ghana el próximo viernes 3 de junio de 2026, a las 8:30 de la noche, en el Estadio Kansas City.

Pero, antes de ese trascendental encuentro que dará un paso a los octavos de final, se conoció una primera decisión. ¿Cuál fue?

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Aunque todavía faltan tres días para que la Selección Colombia enfrente a la Selección de Ghana, ya está definido cuál es el uniforme que se utilizará.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo saltarán al terreno de juego con la tradicional camiseta amarilla, la pantaloneta azul y las medias rojas.

Además, el arquero 'tricolor' vestirá camiseta, pantaloneta y medias verdes.

Entre tanto, los jugadores de Ghana llevarán camiseta, pantaloneta y medias blancas, mientras que su arquero se vestirá completamente de rosado.

¿Cómo le fue a Ghana, el rival de la Selección Colombia, en la fase de grupos del Mundial 2026?

Ghana terminó en la tercera posición del grupo L, en el que también estuvieron Inglaterra, Croacia y Panamá.

En su primer partido, sobre la hora, los africanos le ganaron 1-0 a Panamá.

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Posteriormente, en un partido en el que se defendieron bien, empataron 0-0 vs. la Inglaterra de Harry Kane.

Y, en la tercera y última fecha de la fase de grupos, los dirigidos por Carlos Queiroz perdieron 2-1 vs. la Croacia de Luka Modric e Ivan Perisic.

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