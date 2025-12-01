TikToker y periodistas mexicanos se burlaron de Colombia y del nivel de la Conmebol: fueron goleados

La soberbia en el deporte, más cuando se expresa en plataformas virales, puede convertirse rápidamente en un boomerang de ridículez.

Esta fue la dura lección que recibió un popular creador de contenido mexicano y varios analistas deportivos de este país tras la goleada de la Selección Colombia 4-0 sobre México en su reciente amistoso en Texas.

Días antes del encuentro, el tiktoker mexicano conocido como "Mike máquina del mal chow" se había encargado de inflamar las redes sociales con comentarios prepotentes.

TikToker mexicano se burló de la Selección Colombia y terminaron goleados

En un tono despectivo, el influencer aseguró que la selección azteca "se coge a la Conmebol" y tildó a los equipos sudamericanos, incluida Colombia, de inferiores.

Esta actitud reflejó una percepción extendida en ciertos círculos mediáticos mexicanos, donde se veía a su selección con una superioridad injustificada.

El resultado en el AT&T Stadium, sin embargo, pulverizó cualquier pronóstico arrogante. Los goles de Lucumí, Díaz, Lerma y Carbonero no solo aseguraron una victoria aplastante, sino que sirvieron como una respuesta contundente en el campo de juego. El marcador de Colombia 4-0 México transformó la burla previa en una humillación viral para sus promotores.

Periodistas mexicanos pusieron por encima a su selección de la Conmebol

La goleada tuvo un efecto inmediato en el discurso público. El mismo tiktoker, "Mike máquina del mal chow", tuvo que retractarse y emitió una declaración posterior que reflejó una autocrítica brutal.

"Colombia nos pegó un pinche paseo. Somos una maldita vergüenza... Deberían prohibirnos jugar fútbol", expresó, haciendo visible su frustración y la de muchos aficionados que compartían su postura inicial.

Este drástico cambio de narrativa no solo afectó a los influencers. Numerosos periodistas deportivos mexicanos, que habían minimizado la capacidad de las selecciones de la Conmebol y pronosticado una victoria fácil, se vieron forzados a rectificar.

La goleada encajada demostró que la superioridad continental pregonada no se corresponde con la realidad competitiva, especialmente cuando se enfrentan a un equipo colombiano que mostró contundencia y un alto nivel de juego.

La rápida propagación de los videos y comentarios antes y después del partido convirtió el suceso en un fenómeno viral. Los aficionados colombianos no tardaron en inundar las publicaciones del tiktoker y otros medios con memes y comentarios de burla, contrastando la prepotencia inicial con el resultado final de Colombia 4-0 México.