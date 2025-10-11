Colombia derrotó a Corea del Norte y avanzó en el Mundial sub-17: vea los goles y resumen

La Selección Colombia Sub-17 cumplió con su objetivo y selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial que se disputa en Catar, luego de imponerse 2-0 frente a Corea del Norte en la tercera y última jornada de la fase de grupos. El combinado tricolor mostró su mejor versión en el momento más decisivo, con una presentación sólida, ordenada y llena de determinación.

Los goles de Miguel Solarte y Santiago Londoño marcaron el camino hacia la victoria y reflejaron la superioridad del equipo nacional a lo largo del encuentro. Con este triunfo, Colombia alcanzó cinco puntos en el Grupo G, finalizando en la segunda posición detrás del conjunto asiático, y aseguró su boleto a la siguiente ronda, donde enfrentará el próximo viernes 14 de noviembre un nuevo reto en busca de mantener vivo el sueño mundialista.

Una actuación convincente y con carácter

Desde el inicio del compromiso, Colombia mostró una actitud ofensiva y un gran control del juego. El primer tanto llegó al minuto 25 gracias a Miguel Solarte, quien sorprendió con un potente remate desde fuera del área que se desvió levemente y dejó sin opción al arquero rival. Ese gol liberó la presión del conjunto tricolor, que empezó a manejar el partido con mayor tranquilidad y confianza.

Santiago Londoño amplió la ventaja tras una jugada en la que fue derribado dentro del área por el guardameta coreano. El árbitro señaló penalti, y el propio delantero se encargó de ejecutar con precisión al ángulo superior izquierdo, decretando el 2-0 definitivo y confirmando la clasificación colombiana.

Colombia sigue soñando en el Mundial de Catar

El triunfo ante el líder del grupo fue una muestra de carácter y crecimiento futbolístico. La Selección Colombia supo sobreponerse a los empates de las dos primeras fechas y encontrar su mejor versión cuando más lo necesitaba. El equipo cerró la fase de grupos con una mezcla de orden táctico, contundencia y espíritu competitivo que invita al optimismo.

Ahora, con el ánimo en alto y una generación que ilusiona, la tricolor se prepara para afrontar los dieciseisavos con la meta de seguir avanzando y consolidar su presencia entre las mejores selecciones juveniles del mundo. En Catar, el sueño colombiano sigue más vivo que nunca.