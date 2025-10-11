¡Golazo! Colombia abrió el marcador con un zapatazo y sueña con la siguiente ronda

La Selección Colombia Sub-17 encontró la claridad que tanto había buscado en el Mundial de la categoría que se disputa en Catar. En un compromiso decisivo frente a Corea del Norte, el mediocampista Miguel Solarte se vistió de héroe al romper el cero en el marcador con un potente remate desde fuera del área, que terminó desviándose levemente y dejó sin reacción al guardameta asiático. Su anotación, al minuto 25 de juego, significó el 1-0 parcial y encendió la esperanza del combinado nacional de avanzar a la siguiente fase del torneo.

El encuentro, que marca el cierre de la fase de grupos, es crucial para las aspiraciones del conjunto tricolor. Colombia necesita ganar para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, y el tanto de Solarte llegó como un impulso anímico en el mejor momento, cuando el equipo mostraba dominio territorial y mayor determinación ofensiva.

Un zurdazo que cambió el destino del partido

El gol nació de una jugada colectiva en la que Colombia logró mantener la posesión y mover el balón con paciencia. Tras un rebote fuera del área, Solarte no lo dudó ni un segundo y, con un zurdazo de primera intención, envió la pelota hacia el arco. El balón se desvió apenas en un defensor norcoreano, lo suficiente para descolocar al portero y desatar la euforia de todo el banquillo colombiano.

El tanto no solo reflejó la calidad técnica del jugador, sino también la convicción de una selección que se negó a rendirse. La celebración fue una mezcla de alivio y esperanza, pues el marcador momentáneo ponía a Colombia con cinco puntos en la tabla, resultado que lo ubicaba entre los clasificados del Grupo G.

Colombia sueña con seguir haciendo historia

Con el gol de Solarte, el conjunto cafetero tomó confianza y comenzó a manejar los tiempos del encuentro, sabiendo que la ventaja lo acercaba al objetivo de seguir con vida en el Mundial. El cuerpo técnico pidió mantener la concentración, mientras los hinchas en las tribunas y desde Colombia alentaban con ilusión.

El tanto de Miguel Solarte puede convertirse en uno de los más importantes de esta generación Sub-17, no solo por su belleza, sino por lo que representa: la perseverancia, el talento y la garra de un grupo de jóvenes que quieren dejar el nombre del país en lo más alto del fútbol mundial.