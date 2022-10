Primer 'rifirrafe' entre Néstor Lorenzo y los clubes de los jugadores colombianos

Este miércoles 19 de octubre, se está llevando a cabo el segundo microciclo de la Selección Colombia, donde el entrenador Néstor Lorenzo sigue mirando a jugadores del fútbol colombiano y de la MLS para ir acercando al combinado patrio, teniendo en cuenta el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en el mes del marzo en el 2023.

En medio de las sesiones de entrenamiento, el entrenador argentino habló en rueda de prensa sobre los días de trabajo que ha tenido en la ciudad de Barranquilla, asegurando que estos trabajos, le comienzan a dar un conocimiento más claro sobre los jugadores que ha llamado en los dos microciclos y que podrían hacer parte en unas futuras convocatorias.

En primera instancia, Lorenzo se refirió a la importancia que ha tenido las sesiones de entrenamientos en la sede de la federación, afirmando que es darle proyección a jugadores que estarían en el radar de la Selección Colombia.

“Estos microciclos son importantísimos porque se descubren muchas cosas en la capacidad de asimilación, captación y ni hablar de la parte física. Me encanta que la Selección compita con los mejores jugadores que pueda tener. En dado caso que algunos jugadores sean convocados, ya tendrán un conocimiento mutuo para la competencia y también evaluar que jugadores están preparados para este tipo de competencia”, afirmó el entrenador argentino.

De igual forma, dio a conocer que el trabajo tiene que ser en conjunto con los entrenadores del fútbol colombiano, pues son ellos los que comparten más tiempo con los jugadores convocados y así podrán compartir toda la información recolectada en los entrenamientos.

“El intercambio de información con los entrenadores es muy importante. La idea es tener una base de datos de rendimiento, cada entrenador tiene su propio estilo, pero los jugadores se pueden llevar de acá una idea de lo que nosotros queremos. Esa comparación de rendimientos ayuda a la evolución del fútbol colombiano”, agregó el estratega cafetero.

‘Rifirrafe’ entre Lorenzo y los clubes

Uno de los temas que se refirió el entrenador argentino, es el préstamo de los jugadores para los juegos amistosos, pues vale recordar que los clubes no tienen la obligación de prestar a sus futbolistas, razón por la cual, Lorenzo aseguró que ya se comenzó gestiones para tener la gran parte de la plantilla que disputará las Eliminatorias en el juego amistoso contra Paraguay el 19 de noviembre.

“Tenemos muy pocos ensayos o amistosos para juntar al grupo que va a jugar la Eliminatoria. El juego no será en Fecha FIFA, entonces los equipos tienen la potestad de decidir si prestan los jugadores o no, ya estamos haciendo gestiones. La idea es contar con la mayoría que van a jugar la Eliminatoria. Cuando me ofrecen un partido, yo lo analizo y trato de ver con qué jugadores puedo contar”, finalizó Néstor Lorenzo.