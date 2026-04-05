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Colombia se consolida como potencia en tiro con arco y proyecta nueva generación

Colombia consolida su liderazgo en tiro con arco con resultados internacionales y una nueva generación de talentos que proyecta el futuro del deporte.

Foto: cortesía

Noticias RCN

abril 05 de 2026
12:48 p. m.
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Colombia sigue consolidándose como una potencia en el tiro con arco, gracias a resultados destacados en escenarios internacionales y a un modelo deportivo que apuesta por el desarrollo de nuevas figuras desde edades tempranas.

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En ciudades como Medellín, este proceso ya muestra frutos con jóvenes talentos que empiezan a destacarse a nivel competitivo.

Colombia, referente en tiro con arco a nivel internacional

El país ha logrado posicionarse como líder en esta disciplina, especialmente en la modalidad de arco compuesto, donde ha alcanzado títulos y se ha mantenido en los primeros lugares de rankings globales.

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Este rendimiento se ha visto reflejado en Copas Mundo, campeonatos internacionales y eventos del ciclo olímpico.

Detrás de estos logros hay una estructura cada vez más sólida, impulsada por entidades como el Comité Olímpico Colombiano y procesos regionales que fortalecen el talento desde la base.

“Colombia consolida su posicionamiento como uno de los referentes del tiro con arco a nivel global”, destacan desde el entorno deportivo, resaltando la consistencia que ha tenido el país en los últimos años.

Nueva generación que proyecta el futuro

Uno de los nombres que empieza a tomar protagonismo es el de Cristóbal Giraldo, quien con apenas 15 años ya fue seleccionado para representar al país en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

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El joven deportista suma cinco años de formación y ha adaptado su vida académica a un modelo virtual que le permite enfocarse en entrenamientos de alto rendimiento. “Estoy muy orgulloso y emocionado del tricolor colombiano… mi preparación está enfocada en la precisión, la consistencia y la fortaleza mental”, afirmó.

Junto a él también destaca Salomé Duque, con quien ha compartido procesos de formación y experiencias internacionales en países como Estados Unidos y Canadá.

Ambos hacen parte de una generación que crece bajo un enfoque integral, con apoyo técnico, físico y psicológico, lo que permite proyectar resultados sostenidos en el tiempo.

Este nuevo grupo de arqueros refleja una estrategia país que combina talento, disciplina y preparación internacional, consolidando el futuro del tiro con arco colombiano en la élite mundial.

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