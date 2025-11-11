Mundial Sub-17: Se definió el durísimo rival de la Selección Colombia en los 16vos de final

La Selección Colombia Sub-17continúa escribiendo su historia en el Mundial Sub-17, el primero que se disputa con 48 selecciones.

Y es que tras una fase de grupos sólida, el equipo nacional logró su clasificación a los dieciseisavos de final y ya conoce a su próximo y exigente rival, el cual será Francia, una de las potencias más fuertes del torneo.

El conjunto dirigido por el profesor Fredy Hurtado finalizó segundo en el Grupo G, con los mismos puntos que Alemania, luego de vencer 2-0 a Corea del Sur.

Francia, un reto de máxima exigencia para Colombia

El rival de turno no será nada fácil. Francia llega invicta a esta instancia, con una de las mejores defensas del torneo y un plantel repleto de figuras juveniles que ya destacan en ligas europeas.

Así las cosas, el duelo se jugará entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre, en horario y sede por confirmar por la FIFA.

El cuerpo técnico confía en el talento y la disciplina de los 21 jugadores convocados, quienes buscarán hacer historia y llevar a Colombia a los octavos de final del certamen juvenil más importante del mundo.

Así quedaron los emparejamientos de los 16vos del Mundial Sub-17

Argentina vs México

Austria vs Túnez

Italia vs República Checa

Estados Unidos vs Marruecos

Brasil vs Paraguay

Senegal vs Uganda

Venezuela vs RPD de Corea

Suiza vs Egipto

República de Irlanda vs Canadá

Japón vs Sudáfrica

Alemania vs Burkina Faso

Francia vs Colombia

Zambia vs Mali

Croacia vs Uzbekistán

República de Corea vs Inglaterra

Portugal vs Bélgica.

Si Colombia accede a octavos, se medirá al ganador de Brasil vs. Paraguay, partidazo sudamericano.

Colombia buscará sorprender y seguir demostrando por qué su generación Sub-17 es una de las más prometedoras del continente.