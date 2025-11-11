CANAL RCN
Deportes Video

Néstor Lorenzo “apretó” a James y le dejó claras las condiciones para estar en la selección

Néstor Lorenzo habló sobre el futuro de James Rodríguez y le hizo un llamado especial si quiere jugar el Mundial 2026.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
07:39 a. m.
En medio de la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos, donde el combinado nacional se alista para disputar dos compromisos amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia, el entrenador Néstor Lorenzo concedió una entrevista a Fútbol RCN. El técnico argentino abordó diversos temas relacionados con el presente del equipo, pero uno de los más destacados fue el futuro de James Rodríguez, capitán y referente del conjunto ‘tricolor’, quien se encuentra a punto de cerrar su ciclo con León de México.

“Queremos que compita, como viene compitiendo”

Con su habitual serenidad, Lorenzo se refirió a la situación del volante cucuteño, quien busca un nuevo destino para mantener su continuidad de cara al Mundial de 2026. “El presente no es incierto, el futuro sí. Queremos que compita como viene compitiendo, nada más. Creo que no va a tener inconvenientes porque lo hizo muy bien y va a tener clubes interesados en él. Esperemos a ver a dónde va”, señaló el estratega argentino.

El seleccionador fue claro en expresar que su deseo es que James llegue a un club donde se le garantice protagonismo en el campo. “Que vaya a un club donde el director técnico lo llame y le diga que va a jugar, que va a hacerlo con dicho plan, con dicho esquema”, añadió Lorenzo, dejando entrever la importancia de que el mediocampista tenga regularidad y ritmo competitivo para los desafíos venideros.

Preparación y continuidad en el proceso hacia el Mundial

Más allá del caso individual de James Rodríguez, el técnico de la Selección Colombia destacó la relevancia de los amistosos que se aproximan como parte de la preparación rumbo al Mundial de 2026. “Tenemos que darle continuidad a lo que hicimos durante todo el proceso, porque si no sería iniciar siempre desde cero”, afirmó Lorenzo, resaltando la solidez que ha caracterizado a su proyecto desde que asumió el mando.

Con un grupo consolidado y una base estable de jugadores, la ‘Tricolor’ busca fortalecer su identidad futbolística en esta doble jornada internacional. Mientras tanto, el futuro de James Rodríguez sigue siendo una incógnita, aunque con el respaldo incondicional de su entrenador y la ilusión intacta de verlo brillar nuevamente con la camiseta nacional.

