Ausencias y sorpresas: Lorenzo entregó lista de 26 convocados en la selección Colombia

El técnico argentino Néstor Lorenzo dio a conocer oficialmente la lista de 26 jugadores convocados para los próximos compromisos amistosos que la Selección Colombia disputará en territorio estadounidense frente a Nueva Zelanda y Australia. Estos encuentros servirán como preparación de cara al Mundial 2026 y serán la última oportunidad del año para seguir afinando detalles antes del sorteo de la cita orbital.

La convocatoria presentada por Lorenzo mantiene la base del grupo que ha venido trabajando en los últimos meses, pero también incluye algunas sorpresas y regresos destacados. El entrenador continúa apostando por un proceso sólido, con equilibrio entre experiencia y juventud, y busca fortalecer la identidad futbolística que ha consolidado a Colombia como una de las selecciones más competitivas del continente.

Montero gana la pulseada; regresos en defensa y ausencias notables

Una de las principales novedades se encuentra en la portería, donde Álvaro Montero se impuso nuevamente en la lucha interna frente a Kevin Mier. El guardameta guajiro compartirá convocatoria con los experimentados Camilo Vargas y David Ospina, conformando un trío de arqueros de gran nivel y experiencia.

En la defensa, destacan los regresos de Carlos Cuesta y Santiago Arias, dos futbolistas que no habían sido llamados en la anterior convocatoria y que ahora tendrán la oportunidad de volver a ganarse un lugar en el once titular. Estas reincorporaciones fortalecen la línea defensiva y brindan mayores alternativas al cuerpo técnico para los duelos frente a los oceánicos.

Nuevas oportunidades y caras conocidas en ataque

En el mediocampo, el joven Gustavo Puerta vuelve a recibir la confianza de Lorenzo, al igual que Jhon Arias, quien atraviesa un momento sobresaliente en su club y se ha consolidado como una pieza clave en la estructura ofensiva del equipo nacional. La gran sorpresa de la lista es la ausencia de Juan Fernando Quintero, quien no fue convocado pese a su experiencia y talento, una decisión que generó reacciones entre los aficionados.

En la delantera, regresan Jhon Córdoba y Carlos Andrés Gómez, dos futbolistas que no estuvieron en la anterior fecha FIFA y que ahora buscarán aprovechar esta oportunidad para demostrar su nivel. Con esta convocatoria, Néstor Lorenzo reafirma su compromiso con la renovación gradual y el fortalecimiento de un grupo competitivo rumbo al Mundial 2026, donde Colombia espera ser protagonista.