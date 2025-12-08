CANAL RCN
¿Selección Colombia tendrá como sede a Bogotá? Ramón Jesurún aterrizó los rumores

Un fuerte rumor se dio a conocer este martes sobre la sede para la tricolor femenina.

El Campín
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
09:39 p. m.
En una noticia que ha generado un gran revuelo en el ámbito deportivo nacional, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurun, ha desmentido categóricamente que Bogotá sea la sede del primer partido de la Selección Colombia Femenina en la Liga de Naciones.

La información, que circulaba en diversos medios y en redes sociales, ha sido calificada como "no cierta" por el máximo dirigente del fútbol colombiano, generando una ola de incertidumbre sobre el lugar donde la 'tricolor' jugará su primer compromiso en el torneo.

La noticia inicial sugería que la capital del país sería el escenario para el debut de la Selección Femenina, un rumor que cobraba fuerza ante la aparente falta de un escenario definido para el equipo nacional.

Sin embargo, Jesurun, en una entrevista exclusiva, ha sido tajante al desmentir esta información. "No tengo idea de dónde salió esa noticia. No es cierta", afirmó, dejando claro que hasta el momento no se ha tomado una decisión final sobre la sede.

La declaración de Jesurun se produce en un momento crucial para el fútbol femenino colombiano. Después de una destacada participación en torneos internacionales, la expectativa por ver a las jugadoras de la Selección Colombia en suelo patrio es enorme.

¿Qué es la Liga de Naciones Femenina?

La Liga de Naciones, un torneo que otorga cupos a la Copa Oro Femenina, es una competencia de gran importancia y los aficionados esperan con ansias conocer el lugar donde podrán alentar a su equipo.

El torneo sirve como un proceso de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 2027, que se celebrará en Brasil. Es el principal camino para que las selecciones sudamericanas obtengan un cupo en la máxima cita del fútbol.

Participan nueve selecciones nacionales de la CONMEBOL. Brasil, como país anfitrión del Mundial, ya tiene su cupo asegurado, por lo que no participa en este torneo clasificatorio. Las nueve selecciones restantes (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan en una fase de "todos contra todos".

Cada equipo disputará un total de ocho partidos, con una selección descansando en cada una de las nueve fechas del calendario.

Foto: AFP.

Las dos selecciones que finalicen en las primeras posiciones de la tabla de clasificación se clasificarán directamente a la Copa Mundial Femenina de 2027.

Las selecciones que terminen en el tercer y cuarto lugar de la tabla disputarán un repechaje intercontinental para buscar una plaza adicional en el Mundial.

