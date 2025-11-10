¡Neyser goleador! Colombia derrotó 3-2 a España por el Mundial Sub-20: rumbo a la semifinal

Colombia derrota 3-2 a España por los cuartos de final del Mundial Sub-20 con Neyser Villarreal como el héreo del partido.

El emocionante choque de cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20, disputado en Chile, pone a Colombia arriba del marcador con una victoria dramática para la selección cafetera.

¡Victoria de infarto! Colombia derrotó a España

Tras un partido de infarto, lleno de goles, Colombia se impone 3-2 a España gracias a un gol sobre el final, dejando a la afición vibrando y sellando su pase a la siguiente ronda.

El partido se define por su intensidad. La primera mitad se abrió con la polémica de la tarjeta verde (minuto 28), la cual España perdió al reclamar una mano que el VAR desestimó, y el tanto inicial de Neiser Villarreal (minuto 38) que ponía el 1-0.

Sin embargo, el segundo tiempo trajo la remontada exprés de la ‘Roja' en apenas cuatro minutos (minutos 56 y 60) para colocar el marcador 2-1.

Un final de película para Colombia vs. España Mundial Sub-20

Justo cuando parecía que el tiempo se agotaba y que el ímpetu español sería suficiente, Colombia demostró un espíritu inquebrantable. El conjunto sudamericano logró vencer a España 3-2, manteniendo la tensión hasta los instantes finales del compromiso.

Cuando el reloj marcaba el minuto 89, Neiser Villarreal se convirtió en el autor de un gol agónico y trascendental. La anotación del goleador no solo deshizo la igualdad, sino que estableció el 3-2 final, desatando la euforia y enviando a Colombia a las semifinales de este apasionante Mundial Sub-20. Un resultado que será recordado por su dramatismo y por la épica reacción cafetera.