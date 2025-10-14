CANAL RCN
Deportes

Se calienta la semifinal contra Argentina: Colombia habló de provocaciones en la previa

Colombia encendió la previa ante Argentina en el Mundial Sub-20 y habló de provocaciones antes de la semifinal por un cupo a la final.

Colombia vs. Argentina, semifinal Sub-20
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
04:51 p. m.
La Selección Colombia Sub-20, dirigida por César Torres, disputará este miércoles 15 de octubre una de las semifinales del Mundial Sub-20, buscando convertirse en el primer equipo colombiano en llegar a una final mundialista de fútbol.

Tras dejar en el camino a España con una actuación memorable, el reto ahora será Argentina, una de las selecciones más ganadoras del planeta y gran favorita del torneo.

El duelo se jugará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, a las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y podrá verse por la señal principal del Canal RCN, su aplicación oficial y el canal de YouTube.

Simón García: “Sabemos lo que les gusta hacer”

Uno de los referentes de la zaga colombiana, Simón García, defensor de Atlético Nacional, regresará al once titular tras perderse los cuartos de final por acumulación de amarillas.

En la previa del duelo, habló con la prensa sobre el ambiente del partido y las posibles provocaciones del rival.

“Sabemos del rival, sabemos que les gusta provocar desde antes. Nosotros estamos enfocados en nosotros (…) Somos jugadores profesionales, ya sabemos lo que a ellos les gusta hacer, nosotros tampoco nos vamos a dejar. Somos bastante maduros para caer en esas cosas (provocaciones)”, señaló García tras el entrenamiento del lunes.
El zaguero destacó la madurez del grupo y la confianza del cuerpo técnico en mantener la calma ante un adversario conocido por su intensidad y su carácter competitivo.

Colombia busca hacer historia ante Argentina

Colombia no podrá contar con Neyser Villarreal, uno de los goleadores del campeonato, quien cumplirá sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Aun así, el equipo cafetero llega motivado y con la ilusión de escribir una página dorada para el fútbol nacional.

La otra semifinal la disputarán Marruecos y Francia, a las 3:00 p. m. (hora colombiana), también en Santiago.

