Colombia vs. Canadá en vivo por La Suplente: vea en directo el duelo amistoso previo al Mundial

La Selección Colombia de Mayores se prepara para afrontar un nuevo examen internacional en su ruta hacia la Copa del Mundo de 2026.

Este martes 14 de octubre, la 'Tricolor' se enfrentará a Canadá, una de las naciones anfitrionas del próximo Mundial, en un compromiso amistoso en esta fecha FIFA.

El encuentro se llevará a cabo en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. Para seguir cada minuto del partido y vivir una experiencia de narración distinta, puede ver en vivo Colombia vs. Canadá a través de La Suplente de Deportes RCN.

Colombia vs. Canadá en vivo por La Suplente

El pitazo inicial está programado para las 7:30 p.m. (hora local colombiana), un horario que fue ajustado media hora después de lo inicialmente previsto a causa de las condiciones climáticas que se presentan en la zona de New Jersey.

Este duelo contra los canadienses no solo representa una valiosa oportunidad para que el cuerpo técnico afine detalles, sino que también reaviva una historia de enfrentamientos con sabor a revancha.

Historial de enfrentamientos entre Colombia vs. Canadá

El registro histórico de partidos entre ambas selecciones masculinas se resume en tres encuentros. El más doloroso para Colombia fue la final de la Copa Oro del año 2000, disputada en suelo estadounidense, donde Canadá se llevó el título con un 2-0 en el marcador.

No obstante, los duelos más recientes han favorecido a los cafeteros. Un contundente 3-0 en Armenia y, el más memorable para los colombianos, el amistoso de octubre de 2014.

Aquella victoria por la mínima diferencia (1-0) con gol de James Rodríguez se dio, precisamente, en el mismo estadio que acogerá este choque, inyectando un componente emocional al partido de esta noche.

Los aficionados al fútbol tendrán múltiples opciones para seguir las incidencias del compromiso. Además de la transmisión tradicional por la señal del Canal RCN, la invitación es a ver en vivo Colombia vs. Canadá en un formato refrescante y con un estilo narrativo mucho más cercano.

Se trata de La Suplente, una propuesta digital de Deportes RCN que ofrece una narración relajada, con toques de hinchada y análisis técnico, ideal para vivir la emoción del fútbol de una forma diferente a la habitual.