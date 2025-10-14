CANAL RCN
Deportes Video

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Canadá, amistoso FIFA: siga en directo el partido aquí

Siga todas las emociones del partido amistoso entre Colombia y Canadá por el Canal RCN.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
03:38 p. m.
La Selección Colombia regresa a la acción este martes 14 de octubre, luego de su brillante presentación ante México, en la que se impuso con autoridad y demostró por qué es uno de los equipos más sólidos de Sudamérica rumbo al Mundial de 2026.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscan mantener su invicto y seguir afinando detalles en este nuevo compromiso internacional ante Canadá, uno de los anfitriones de la próxima cita mundialista.

Colombia vs. Canadá: hora y dónde ver en vivo el partido por el Canal RCN

El partido se disputará en el Red Bull Arena de New Jersey y comenzará a las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

El encuentro podrá verse EN VIVO por el Canal RCN, su aplicación oficial y también a través del canal de YouTube de RCN, que transmitirá la señal principal y la alternativa La Suplente, con el minuto a minuto y las incidencias más destacadas del juego.

Néstor Lorenzo busca continuidad y equilibrio en el equipo

Colombia llega motivada, luego de un convincente triunfo ante México que reafirmó el buen momento del equipo bajo la dirección de Lorenzo.

El entrenador argentino aprovechará este duelo para seguir ajustando su nómina, en la que nombres como Luis Díaz, Jefferson Lerma, James Rodríguez y Rafael Santos Borré han venido mostrando liderazgo y compromiso.

Canadá, por su parte, llega con el reto de mostrarse fuerte ante su público, en un proceso que apunta a construir una selección competitiva para el Mundial que organizará junto a Estados Unidos y México.

Canadá respeta a Colombia: “Va a ser un partido difícil”

El técnico canadiense Jesse Marsch elogió el nivel del conjunto ‘cafetero’ en la previa:

Luis Díaz 'bailó' a la Selección de México y la reacción de los comentaristas de ese país le está dando la vuelta al mundo
RELACIONADO

Luis Díaz 'bailó' a la Selección de México y la reacción de los comentaristas de ese país le está dando la vuelta al mundo

“Necesitamos ponernos en este tipo de partidos y estar a la altura de las circunstancias. Sé que lo haremos. Va a ser un partido difícil, no sé si ganaremos, pero vamos a jugar bien”, indicó el entrenador.

