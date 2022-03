A Reinaldo Rueda le dan con todo en las redes por la nómina de Colombia

Reinaldo Rueda se la jugó con un equipo netamente ofensivo en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, para salvar la patria y volver a mantener las posibilidades de ir al Mundial de Catar-2022.

Sus opciones son reducidas, pero la fe está intacta. Sabe que debe irse al todo por el todo para volver a anotar un gol en las eliminatorias y, para eso, dispuso un equipo con mucho jugador ofensivo y tan solo un volante de marca.

Sin embargo, en las redes sociales se fueron en contra del técnico vallecaucano por la no alineación de Wílmar Barrios en la mitad del campo. Un jugador que ha sido un pilar para destruir el juego del rival y poder comenzar a elaborar.

En su remplazo estará el futbolista Gustavo Cúellar, que en partidos pasados ha comenzado desde el banco y cuando lo hizo desde el vamos no tuvo grandes presentaciones. Por esa razón los hinchas atacan a Rueda en redes sociales.

Adicionalmente, la hinchada no estuvo de acuerdo con la alineación de Juan Guillermo Cuadrado, un futbolista altamente cuestionado por sus más recientes presentaciones con la Selección Colombia, en la que ha dejado varias dudas.

Las críticas por la alineación Colombia vs. Bolivia

No me gusta ni Cuellar,ni Cuadrado en esa posición. Ese puesto es de Wilmar Barrios y el Otro Quintero. https://t.co/7ajv6weeZ0

A mí no me disgusta la formación. Eso sí, me parece injusto que Preciado y Morelos vayan a la tribuna. https://t.co/KVxKevV3yb