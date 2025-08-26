Bolivia quiere hacer historia y sorprendió con listado de convocados para enfrentar a Colombia en eliminatorias

La Selección Colombia se prepara para una doble jornada decisiva en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde con un punto podría asegurar su clasificación.

El primer reto será en casa, frente a una Bolivia que ya confirmó su lista de convocados y que llega a Barranquilla con la ilusión de arruinar la fiesta tricolor.

El técnico Óscar Villegas dio a conocer 27 nombres para los partidos ante Colombia y Brasil, compromisos que definen el futuro inmediato de la Verde en el camino hacia la Copa del Mundo.

Bolivia apuesta por experiencia y juventud en la convocatoria

Entre las novedades aparecen Darío Torrico y Gustavo Peredo, quienes reciben su primera convocatoria con la selección mayor. También regresa Henry Vaca, conocido por su desequilibrio en el ataque y que puede ser pieza clave en la ofensiva.

Otro nombre a tener en cuenta es Miguel Terceros, recordado por el golazo que le marcó a Colombia en la altura de La Paz en octubre de 2024. La lista también incluye a referentes como los porteros Guillermo Viscarra y Carlos Lampe, y defensores de recorrido como Luis Haquín (conoce el FPC) y José Sagredo.

La Verde llega con números preocupantes fuera de casa, ya que en ocho partidos solo anotó cuatro goles y recibió 25, siendo goleada por Argentina y Brasil, además de caer contra Perú, Uruguay y Ecuador. Aun así, su sueño del repechaje sigue vivo.

Colombia busca sellar su clasificación en Barranquilla

El duelo entre Colombia y Bolivia será el 4 de septiembre a las 6:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla, partido que podrá verse por la señal principal del Canal RCN y la app oficial.

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, suma 22 puntos y ocupa la sexta casilla. Un empate bastaría para confirmar su regreso al Mundial tras la ausencia en Catar 2022, un objetivo que la afición espera celebrar con estadio lleno y un ambiente de fiesta.

Bolivia, por su parte, llega sin margen de error y con la esperanza de hacer historia en tierras colombianas.