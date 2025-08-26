Bolivia quiere hacer historia y sorprendió con listado de convocados para enfrentar a Colombia en eliminatorias
Con varias sorpresas en su lista, Bolivia buscará complicar a Colombia en el Metropolitano por Eliminatorias del mes de septiembre.
07:44 a. m.
La Selección Colombia se prepara para una doble jornada decisiva en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde con un punto podría asegurar su clasificación.
El primer reto será en casa, frente a una Bolivia que ya confirmó su lista de convocados y que llega a Barranquilla con la ilusión de arruinar la fiesta tricolor.
El técnico Óscar Villegas dio a conocer 27 nombres para los partidos ante Colombia y Brasil, compromisos que definen el futuro inmediato de la Verde en el camino hacia la Copa del Mundo.
Bolivia apuesta por experiencia y juventud en la convocatoria
Entre las novedades aparecen Darío Torrico y Gustavo Peredo, quienes reciben su primera convocatoria con la selección mayor. También regresa Henry Vaca, conocido por su desequilibrio en el ataque y que puede ser pieza clave en la ofensiva.
Otro nombre a tener en cuenta es Miguel Terceros, recordado por el golazo que le marcó a Colombia en la altura de La Paz en octubre de 2024. La lista también incluye a referentes como los porteros Guillermo Viscarra y Carlos Lampe, y defensores de recorrido como Luis Haquín (conoce el FPC) y José Sagredo.
La Verde llega con números preocupantes fuera de casa, ya que en ocho partidos solo anotó cuatro goles y recibió 25, siendo goleada por Argentina y Brasil, además de caer contra Perú, Uruguay y Ecuador. Aun así, su sueño del repechaje sigue vivo.
Colombia busca sellar su clasificación en Barranquilla
El duelo entre Colombia y Bolivia será el 4 de septiembre a las 6:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla, partido que podrá verse por la señal principal del Canal RCN y la app oficial.
La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, suma 22 puntos y ocupa la sexta casilla. Un empate bastaría para confirmar su regreso al Mundial tras la ausencia en Catar 2022, un objetivo que la afición espera celebrar con estadio lleno y un ambiente de fiesta.
Bolivia, por su parte, llega sin margen de error y con la esperanza de hacer historia en tierras colombianas.