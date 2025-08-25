¿Cuándo presentará Néstor Lorenzo la convocatoria de la selección Colombia?

La Selección Colombia entra en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El técnico Néstor Lorenzo ya trabaja en los últimos detalles de la convocatoria oficial para afrontar los partidos decisivos frente a Bolivia y Venezuela, choques en los que el combinado tricolor tendrá la gran oportunidad de sellar de manera definitiva su clasificación.

El panorama es favorable para Colombia: con solo un punto de los seis en disputa, asegurará matemáticamente su lugar en la cita mundialista. Sin embargo, Lorenzo no quiere dar nada por sentado y planea llamar a lo mejor de su repertorio para evitar sorpresas en esta etapa clave. La idea del cuerpo técnico es mantener la base que ha consolidado al equipo en la parte alta de la tabla, pero con la inclusión de algunos jugadores que atraviesan un gran presente en sus clubes.

Convocatoria oficial se conocerá el 28 de agosto

Según la información conocida por Noticias RCN, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciará oficialmente la lista de convocados el próximo jueves 28 de agosto. El objetivo es permitir que los futbolistas tengan participación con sus respectivos equipos en el fin de semana y, apenas finalicen sus compromisos, puedan desplazarse a Barranquilla para unirse a la concentración nacional.

La planificación logística ya está en marcha: el grupo de jugadores comenzará a reunirse en la capital del Atlántico para preparar el duelo contra Bolivia, programado para el 4 de septiembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Posteriormente, la selección cerrará su camino clasificatorio frente a Venezuela, en un partido que, dependiendo de los resultados, podría significar el broche de oro de un proceso exitoso.

Colombia, a un paso de un nuevo Mundial

Con el respaldo de una racha positiva en la competición y un plantel que ha mostrado solidez en todas sus líneas, la Selección Colombia está muy cerca de asegurar su séptima participación en una Copa del Mundo. Para Lorenzo, este cierre será también una prueba de gestión: mantener la concentración del grupo, evitar confianzas excesivas y dar continuidad a una idea de juego que ha devuelto la ilusión a la afición.

Los encuentros ante Bolivia y Venezuela tendrán transmisión oficial del Canal RCN, lo que permitirá que millones de colombianos sigan de cerca el momento que puede marcar la clasificación definitiva de la ‘tricolor’ al Mundial.