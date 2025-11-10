CANAL RCN
Colombia dio el golpe en el Mundial Sub 20 y eliminó a España con agónico gol: reviva las anotaciones

La gran figura de la tarde fue Neyser Villarreal que marcó tres goles.

octubre 11 de 2025
05:04 p. m.
La Selección Colombia dio una muestra de calidad este sábado al eliminar a España de los cuartos de final del Mundial Sub 20. La tricolor logró la hazaña gracias a la figura de Neyser Villarreal, delantero que marcó tres goles.

Con un marcador de 3-2 el combinado de César Torres se metió en la semifinal y espera por rival del otro duelo entre México y Argentina, quienes jugarán este mismo sábado.

Colombia 3-2 España: goles y resumen del partido por el Mundial Sub 20

Colombia fue la primera en dar el golpe sobre la mesa en la primera mitad. Tras un asedio español, la tricolor apeló a sus hombres de punta y la velocidad de ellos para marcar diferencia ante sus rivales.

El primero de la tarde llegó por medio de Neyser, quien se anticipó a los rivales dentro del área para sacar un remate perfecto que se incrustó en el marco español.

Neyser Gol
Foto: AFP
Para la segunda mitad, España logró despertar en el terreno de juego y con dos goles fugaces apagó por un momento la ilusión colombiana.
Su gran figura Rayane aprovechó la lentitud de la defensa rival para anticipar dentro del área y poner el 1-1 parcial.
Minutos más tarde para poner la ventaja para los suyos con un remate dentro del área que se metió por el primer palo de Jordan García.
Con el gol en contra, Colombia nuevamente recuperó su idea de juego y seis minutos más tarde igualó. Nuevamente Neyser apareció en el terreno de juego y con una definición exquisita dejó sin posibilidad alguna al portero rival y así poner el 2-2.
Cuando el partido parecía que se iba al alargue por el empate, nuevamente Villarreal apareció. Sobre el minuto 88, el delantero ganó en velocidad para luego eludir a los rivales y marcar a placer en la portería rival.

Colombia espera rival en semifinales

La tricolor, ya clasificada entre las cuatro mejores del mundo, espera por rival que saldrá del duelo entre México y Argentina.

Este duelo de semifinal se dará el próximo miércoles 15 de octubre desde las 6 de la tarde (hora colombiana).

