Colombia dio el golpe en el Mundial Sub 20 y eliminó a España con agónico gol: reviva las anotaciones
La gran figura de la tarde fue Neyser Villarreal que marcó tres goles.
Noticias RCN
05:04 p. m.
La Selección Colombia dio una muestra de calidad este sábado al eliminar a España de los cuartos de final del Mundial Sub 20. La tricolor logró la hazaña gracias a la figura de Neyser Villarreal, delantero que marcó tres goles.
Con un marcador de 3-2 el combinado de César Torres se metió en la semifinal y espera por rival del otro duelo entre México y Argentina, quienes jugarán este mismo sábado.
Colombia 3-2 España: goles y resumen del partido por el Mundial Sub 20
Colombia fue la primera en dar el golpe sobre la mesa en la primera mitad. Tras un asedio español, la tricolor apeló a sus hombres de punta y la velocidad de ellos para marcar diferencia ante sus rivales.
El primero de la tarde llegó por medio de Neyser, quien se anticipó a los rivales dentro del área para sacar un remate perfecto que se incrustó en el marco español.
Colombia espera rival en semifinales
La tricolor, ya clasificada entre las cuatro mejores del mundo, espera por rival que saldrá del duelo entre México y Argentina.
Este duelo de semifinal se dará el próximo miércoles 15 de octubre desde las 6 de la tarde (hora colombiana).