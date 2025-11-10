Néstor Lorenzo tendría grandes cambios para el duelo con México: así lo adelantó

Este sábado, desde las ocho de la noche, la Selección Colombia jugará su primer partido preparatorio de cara al Mundial del 2026. La tricolor se medirá en esta oportunidad ante México, un rival conocido y el cual será uno de los anfitriones de la cita orbital.

El combinado manito parte como un duro rival, pues acumula nueve partidos sin perder y espera alargar su racha para llegar en el mejor nivel posible al torneo.

Para este duelo, el técnico Néstor Lorenzo dio a conocer una convocatoria que tuvo una combinación de experiencia con la 'nueva sangre'. En esta oportunidad, jugadores como Kevin Serna afrontarán su primer reto, mientras que otros volvieron como Rafael Santos Borré, Yaser Asprilla, entre otros.

¿Cómo formará Colombia para el duelo con México de este sábado 11 de octubre?

Una de las grandes incógnitas es la posible formación que usará Lorenzo para el choque con los mexicanos. Ante esto, el argentino adelantó un poco lo que será.

"Atajará David Ospina, creo que tendrá su partido, jugará James Rodríguez y Luis Díaz”, dijo en rueda de prensa.

Además de ello, Lorenzo habló de los nuevos convocados, dando luz de lo que se podrá ver este sábado en Arlington,Texas.

“La cantidad de partidos tiene que ver cómo llegan los jugadores para estos compromisos. Jhon Córdoba hace un esfuerzo terrible, entonces son cosas que ellos lo sienten y eso hay que verlo. Queremos que no se expongan a ese trajín y siempre los partidos sirven, pero todo eso lo tenemos en cuenta. Eso le da la opción de otros muchachos para que sumen minutos”, completó.

Bajo este panorama, la posible formación de Colombia será así: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, James Rodríguez, Luis Díaz, Yaser Asprilla; Luis Suárez (Cucho Hernández).