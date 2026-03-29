Colombia no despierta y Francia lo golea: así fue el tercer gol de los europeos

La Selección Colombia vive otra tarde complicada en su preparación rumbo al Mundial 2026. Este domingo 29 de marzo, el equipo nacional no logró reaccionar y terminó siendo ampliamente superado por una Francia alternativa que mostró contundencia en cada oportunidad.

El resultado, un 3-0 en contra, deja más dudas que certezas.

Tras la reciente derrota 2-1 ante Croacia, Colombia volvió a evidenciar problemas en defensa y, sobre todo, falta de efectividad en ataque. Aunque por momentos intenta competir, los errores puntuales terminan inclinando la balanza a favor de sus rivales.

Un error que terminó en el tercer gol

El tercer tanto del conjunto europeo llegó al minuto 56' y volvió a tener como protagonista a Désiré Doué, quien firmó su doblete en el compromiso.

La jugada nació de un fallo defensivo claro, pues Colombia perdió la marca en el área y permitió que el atacante francés apareciera completamente solo por el segundo palo.

Sin presión alguna, Doué definió con tranquilidad por debajo de Álvaro Montero, sellando así el 3-0 parcial. Fue un gol que reflejó desatención, desorden y falta de comunicación en la zaga colombiana.

Francia aprovecha, Colombia no reacciona

El desarrollo del partido deja una sensación repetida: Colombia intenta, pero no concreta; Francia llega y castiga. Incluso con una nómina sin varias de sus figuras principales, el equipo europeo ha sido superior en eficacia y lectura del juego.

Mientras tanto, la Selección Colombia sigue sin encontrar respuestas. Los cambios no han logrado cambiar la dinámica y el equipo luce golpeado tanto en lo anímico como en lo futbolístico.

De cara a lo que viene, el reto será corregir errores y recuperar confianza de cara al Mundial en menos de dos meses para su inicio.