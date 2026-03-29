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Colombia no despierta y Francia lo golea: así fue el tercer gol de los europeos

Colombia pierde 3-0 ante Francia a la altura de los 60 minutos en el duelo amistoso previo al Mundial 2026.

Noticias RCN

marzo 29 de 2026
03:29 p. m.
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La Selección Colombia vive otra tarde complicada en su preparación rumbo al Mundial 2026. Este domingo 29 de marzo, el equipo nacional no logró reaccionar y terminó siendo ampliamente superado por una Francia alternativa que mostró contundencia en cada oportunidad.

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El resultado, un 3-0 en contra, deja más dudas que certezas.

Tras la reciente derrota 2-1 ante Croacia, Colombia volvió a evidenciar problemas en defensa y, sobre todo, falta de efectividad en ataque. Aunque por momentos intenta competir, los errores puntuales terminan inclinando la balanza a favor de sus rivales.

Un error que terminó en el tercer gol

El tercer tanto del conjunto europeo llegó al minuto 56' y volvió a tener como protagonista a Désiré Doué, quien firmó su doblete en el compromiso.

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La jugada nació de un fallo defensivo claro, pues Colombia perdió la marca en el área y permitió que el atacante francés apareciera completamente solo por el segundo palo.

Sin presión alguna, Doué definió con tranquilidad por debajo de Álvaro Montero, sellando así el 3-0 parcial. Fue un gol que reflejó desatención, desorden y falta de comunicación en la zaga colombiana.

Francia aprovecha, Colombia no reacciona

El desarrollo del partido deja una sensación repetida: Colombia intenta, pero no concreta; Francia llega y castiga. Incluso con una nómina sin varias de sus figuras principales, el equipo europeo ha sido superior en eficacia y lectura del juego.

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Mientras tanto, la Selección Colombia sigue sin encontrar respuestas. Los cambios no han logrado cambiar la dinámica y el equipo luce golpeado tanto en lo anímico como en lo futbolístico.

De cara a lo que viene, el reto será corregir errores y recuperar confianza de cara al Mundial en menos de dos meses para su inicio.

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