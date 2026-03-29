Francia castiga a Colombia: vea el gol de Doué tras mala fortuna de Daniel Muñoz

La Selección Colombia volvió a mostrar una cara competitiva, pero terminó pagando caro su falta de eficacia. En el duelo ante Francia, el equipo nacional repitió un patrón que ya se había visto frente a Croacia: buen arranque, generación de opciones, pero sin contundencia en el arco rival.

Durante el primer tiempo, Colombia insinuó más de lo que concretó. Hubo aproximaciones claras, intención de ataque y momentos de presión alta, pero la definición volvió a ser el gran problema. Mientras tanto, Francia esperó su momento y no perdonó.

Un gol con fortuna que cambió el partido

El marcador se abrió al minuto 29 en una jugada que tuvo una cuota importante de azar. Désiré Doué recibió dentro del área y sacó un remate que no parecía llevar demasiado peligro.

Sin embargo, el balón se desvió en Daniel Muñoz, cambiando por completo su trayectoria y dejando sin opciones al arquero Álvaro Montero, quien fue titular tras suplir a Camilo Vargas.

El tanto golpeó anímicamente a Colombia, que hasta ese momento había competido de igual a igual. Francia, con mayor efectividad, aprovechó el envión y empezó a manejar los tiempos del partido.

Colombia lo intenta, pero Francia amplía la ventaja

A pesar del golpe, Colombia no renunció al ataque. Intentó reaccionar, buscó el empate y mantuvo la intención ofensiva, pero nuevamente se encontró con la falta de definición en los últimos metros.

Antes del descanso, Francia volvió a golpear y marcó el segundo tanto, dejando el marcador 0-2 al cierre del primer tiempo. Un resultado que refleja la diferencia en efectividad más que en juego.

Para la segunda mitad, se espera que Colombia mantenga la intensidad, pero sobre todo que logre traducir sus llegadas en goles. De lo contrario, la historia podría repetirse.