Néstor Lorenzo reveló cómo ve a Ghana y habló de la posible titular de Colombia

La Selección Colombia ultima detalles para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un compromiso que marcará el camino de la Tricolor en la fase de eliminación directa.

En la antesala del partido, el técnico Néstor Lorenzo habló en exclusiva con Deportes RCN sobre las fortalezas del rival y dejó abierta la incógnita sobre el once inicial.

Aunque evitó confirmar cambios respecto al equipo que empató con Portugal en la fase de grupos, el entrenador argentino destacó que cuenta con varias alternativas para afrontar un duelo que considera muy exigente.

Néstor Lorenzo destacó las fortalezas de Ghana

Para Lorenzo, el encuentro se definirá por pequeños detalles y por la capacidad de Colombia para mantener la concentración durante los 90 minutos.

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"Es un partido que hay que tener mucha atención a los detalles. Más allá de enfrentar a un buen rival, pienso que la consecución del torneo depende de la atención y los detalles. Entonces estamos dando información a los muchachos de lo que pueda ser", afirmó.

El seleccionador también comparó algunos aspectos del juego de Ghana con los de la República Democrática del Congo, rival que Colombia enfrentó en la fase de grupos. Sin embargo, aclaró que existen diferencias importantes.

"En unos aspectos, como en lo táctico, bloque bajo y medio, pero creo que es un equipo distinto, muy bien trabajado, muy ordenado y que tiene delanteros de primer nivel arriba para tener cuidado en las contras y las transiciones", explicó.

Las declaraciones del entrenador reflejan el respeto que existe por un equipo africano que llega fortalecido tras superar la fase de grupos y que buscará sorprender a uno de los mejores seleccionados del torneo.

¿Habrá cambios en la formación titular de Colombia?

Uno de los temas que más expectativa genera entre los aficionados es la posible alineación para enfrentar a Ghana. Nombres como Jhon Córdoba y Johan Mojica han sido mencionados como alternativas para ingresar desde el inicio, pero Lorenzo prefirió mantener el misterio.

"Lo que le da cada uno ya lo sabe. Luis (Suárez) se asocia más en corto y Jhon (Córdoba) puede jugar más al espacio o entre los centrales. Los jugadores no saben la formación, así que no voy a revelar quién va a jugar o no, pero podemos estar tranquilos con cuatro laterales de primer nivel", señaló.

Con esas palabras, el entrenador dejó claro que todavía analiza la mejor estrategia para buscar el paso a los octavos de final, confiando en la profundidad de su plantilla y en el buen momento que atraviesa la Selección Colombia en el Mundial 2026.