Asesinan a comerciante víctima de extorsión en Soledad: van 600 crímenes en Atlántico

El departamento del Atlántico enfrenta una escalada de violencia sin precedentes con más de 600 homicidios reportados en lo corrido del año 2026.

La situación ha encendido las alarmas en la región, especialmente en Barranquilla, donde se concentra casi la mitad de estos crímenes con aproximadamente 300 asesinatos.

Ante esta situación, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha intensificado los operativos de seguridad, concentrando esfuerzos específicamente en los municipios de Soledad, Malambo y el sur de Barranquilla, zonas identificadas como las de mayor actividad criminal y disputa territorial entre las bandas.

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Asesinan a otro comerciante, víctima de extorsión en Soledad

El caso más reciente ocurrió en el barrio Hipódromo de Soledad, donde un comerciante de panes fue asesinado por hombres armados mientras abastecía su mercancía.

Las autoridades investigan si este homicidio constituye una nueva retaliación relacionada con extorsiones, ya que el establecimiento había sido blanco de amenazas por parte de bandas criminales.

Según el ministro de Defensa, actualmente en el departamento del Atlántico hay 11 grupos delincuenciales compitiendo por el control territorial de diferentes sectores del área metropolitana de Barranquilla, donde impera una anarquía criminal, indicó Luis Trejos, investigador en Seguridad Ciudadana.

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Ajuste de cuentas entre bandas en Atlántico

Las investigaciones indican que la mayoría de los homicidios registrados guardan relación con ajustes entre bandas criminales. Los analistas identifican al menos tres bandas principales operando en la zona del departamento del Atlántico, mientras que el Ministerio de Justicia confirma la presencia de 11 bandas criminales activas en diferentes sectores del país.

La extorsión se ha convertido en uno de los principales móviles de violencia en la región. Comerciantes informales y establecimientos comerciales son víctimas frecuentes de amenazas y ataques cuando se niegan a pagar las cuotas exigidas por estos grupos delincuenciales.

Las autoridades continúan investigando las conexiones entre los diferentes homicidios para establecer patrones y desarticular las estructuras criminales responsables de la ola de violencia que azota al departamento. La comunidad exige acciones contundentes para recuperar la tranquilidad en estos sectores afectados.