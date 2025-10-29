🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Japón, Mundial Femenino sub-17: vea el partido en directo

Lo invitamos a enterarse de todas las noticias de Colombia y el mundo aquí

La Selección Colombia Femenina Sub-17 continúa su camino en la Copa Mundial que se disputa en Marruecos y este miércoles 29 de octubre afrontará un desafío crucial frente a Japón, en los octavos de final del torneo. El compromiso se llevará a cabo a las 2:00 p.m. (hora colombiana) en la Academia de Fútbol Mohammed VI, en la ciudad de Rabat, y representa una nueva oportunidad para que el conjunto dirigido por Carlos Paniagua ratifique su crecimiento y ambición internacional.

El equipo nacional llega con la moral en alto luego de superar una fase de grupos exigente. Tras una derrota inicial ante España, las cafeteras reaccionaron con autoridad goleando 3-0 a Costa de Marfil, con tantos de Ana Sofía Clavijo, Daniela Todd y Ella Martínez. La clasificación se selló en la última jornada con un valioso triunfo 1-0 frente a Corea del Sur, gracias a la anotación de London Crawford, una de las jugadoras más destacadas del certamen.

La transmisión del encuentro estará a cargo de Deportes RCN y el YouTube oficial. Además, por la aplicación del Canal RCN.